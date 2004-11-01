Grete Pedersens siste konserter med Oslo kammerkor

Grete Pedersen tar avskjed som dirigent for Oslo Kammerkor med tre allehelgenskonserter 6. og 7. november. Grete Pedersen har vært Oslo Kammerkors dirigent i tyve begivenhetsrike år, og sluttet tidligere i år som dirigent for koret. Med seg denne gang har Oslo Kammerekor fått dyktige solister og et orkester med musikere fra Oslo Filharmoniske Orkester.

Årets Allehelgenskonserter nærmer seg og i år fremfører Oslo Kammerkor Mozarts Requiem. Konsertene holdes i Helgerud Kirke (Bærum) lørdag 6. november, kl. 18, og i Vestre Aker Kirke ved Blindern søndag 7. november, både kl 17 og 20.

— Allehelgenskonserter har i en årrekke vært en av Oslo Kammerkors gode tradisjoner, forteller Eirik Aarflot i Oslo Kammerkor. – Oslo Kammerkor var et av korene som startet denne tradisjonen i Oslo. I dag er det mange kor som holder konserter denne spesielle helgen i kirkeåret. I og med årets Allehelgenskonsert er den siste vi fremfører med med vår grunnlegger Grete Pedersen som dirigent, blir dette en spesiell konsert for både publikum og koret selv.

Oslo Kammerkor og Grete Pedersen vant i juni Korprisen 2004, som årlig deles ut av Norges Korforbund til enkeltpersoner eller grupper som har bidratt til å gi norsk korsang større utbredelse og høyere kvalitet. Oslo kammerkor ble her rost for å ha satt den norske folkemusikken inn i en korkontekst, og gjennom dette bidratt til å utvikle det norske korrepertoaret.

I begrunnelsen fra styret i Norges Korforbund het det om årets prisvinner: «Oslo kammerkor har hatt en sentral posisjon i norsk korliv i en periode med varierte kormessige uttrykksformer og kvalitativ vekst. På en forbilledlig måte har ensemblet skapt sin egen uttrykksform basert på tradisjonelle, vokale uttrykksformer og syngemåter, og koblet dette sammen med den europeiske kulturarven.»

Det er Torbjørn Dyrud, med bakgrunn fra bl.a. koret Ginnungagap, som tar over som Oslo Kammerkors nye dirigent, når Grete Pedersen nå skal konsentrere seg mer om Det Norske Solistkor. Torbjørn Dyrud er også selv komponist, og ble i september i år tildelt TONOs EDVARD-pris i kategorien Vokalmusikk for verket «Lovesongs».

— Med oss denne gang har vi fått dyktige solister og et orkester med musikere fra Oslo Filharmoniske Orkester, sier Eirik Aarflot om Allehelgenskonsertene. På solistsiden dreier dette seg om Mona Julsrud (sopran), Siv Hagerupsen (alt), Richard Søderberg (tenor) og Kristian Anderssen (bass).

Oslo Kammerkor er ellers ett av to norske kor som er invitert til å opptre under det syvende verdenssymposiet i kormusikk, som arrangeres i Kyoto i Japan fra 27. juli – 3. august 2005. Dette er første gang verdenssymposiet blir arrangert i Asia, og Oslo Kammerkor er særlig invitert for å vise korets arbeid med norsk folkemusikk. Kvederen Berit Opheim vil være med som solist, og koret vil under symposiet være med på konserter og seminarer. I tillegg planlegger koret egne konserter i andre japanske byer, bl.a. Tokyo, Kobe og Hiroshima.

Nærmere informasjon finner du på hjemmesidene til Oslo Kammerkor.