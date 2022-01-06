Når Ravi og Jørn Åleskjær lager pop på norsk sammen

Landeplagerapperen og The Loch Ness Mouse-musikeren ga ut låt på nyttårsaften.

De to går sammen om å lage sanger i norskspråklig, grandios voksenpop, som de sjøl beskriver det. Eller, med andre ord: Trommer! Bass! Flygel! Kor! Strykere! Blåsere!

Sammen kaller de seg Svart Fredag, og har med seg en rekke av navnene fra The Loch Ness Mouse-/Åleskjær-musikkfamilien. På nyttårsaften slapp de sangen «Altomfattende».

– Ravi tar seg av første verset og den uendelige outroen. Jørn lar stemmebånda klinge i runde to. I refrenget innså vi etterhvert at vi hadde tatt oss vann over hodet. Heldigvis kom Kristine Østenby og Kornelia Åleskjær inn og reddet oss. Slik beskriver Ivar «Ravi» Christian Johansen den nye låta han har laget sammen med Jørn.

Ravi tør være kjent som viserapperen som sto bak en rekke landeplager på sin egen versjon av østlandsk (E-ore, Utadæsjælåplevelse med flere) – mens Åleskjær er én av to Åleskjær-brødre i vestkystpopbandet The Loch Ness Mouse. Jørn ga ut solomusikk for ti år siden, og har også jobbet med Maria Solheim de siste årene.

Svart Fredag ga også ut en sang sammen i sommer, og i den forbindelse sa Jørn til lokalavisa si at han ser på Ravi som et forbilde:

– Han er en god musiker og god person. Det er veldig stas å få være med på laget hans på Svart fredag! (Indre Akershus)