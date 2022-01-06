Ravi og Jørn Åleskjær lager musikk sammen

GJØR DET SJØL: Også photoshoppinga, tror vi. Musikerne Ravi og Jørn Åleskjær er aktuelle sammen som Svart Fredag.(Foto: Svart Fredag)

AktueltPopulærmusikk

Når Ravi og Jørn Åleskjær lager pop på norsk sammen

Publisert
06.01.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Landeplagerapperen og The Loch Ness Mouse-musikeren ga ut låt på nyttårsaften.

De to går sammen om å lage sanger i norskspråklig, grandios voksenpop, som de sjøl beskriver det. Eller, med andre ord: Trommer! Bass! Flygel! Kor! Strykere! Blåsere!

Sammen kaller de seg Svart Fredag, og har med seg en rekke av navnene fra The Loch Ness Mouse-/Åleskjær-musikkfamilien. På nyttårsaften slapp de sangen «Altomfattende».
– Ravi tar seg av første verset og den uendelige outroen. Jørn lar stemmebånda klinge i runde to. I refrenget innså vi etterhvert at vi hadde tatt oss vann over hodet. Heldigvis kom Kristine Østenby og Kornelia Åleskjær inn og reddet oss. Slik beskriver Ivar «Ravi» Christian Johansen den nye låta han har laget sammen med Jørn.
Ravi tør være kjent som viserapperen som sto bak en rekke landeplager på sin egen versjon av østlandsk (E-ore, Utadæsjælåplevelse med flere) – mens Åleskjær er én av to Åleskjær-brødre i vestkystpopbandet The Loch Ness Mouse. Jørn ga ut solomusikk for ti år siden, og har også jobbet med Maria Solheim de siste årene.

Svart Fredag ga også ut en sang sammen i sommer, og i den forbindelse sa Jørn til lokalavisa si at han ser på Ravi som et forbilde:
– Han er en god musiker og god person. Det er veldig stas å få være med på laget hans på Svart fredag! (Indre Akershus)

 

Jørn ÅleskjærRaviSvart FredagThe Loch Ness Mouse

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

The Tables

Loch Ness Mouse danser, Tables oppløst

Perfect Pop Records, som gjorde distribusjonsavtale med VME i Sverige i august, er nå i ferd med å begynne markedsføringen...

Ida Gilbert. Bilde fra Forfatterforeningens hjemmeside

«Hadde den bare ikke vært så jævla kristen»

Kristne vekkelsessalmer ville tronet Norsktoppen og Topp 20 hele nittitallet, dersom tekstene ikke var kristne.

Flere saker

Erik Hillestad

Spellemannpris med leamus

Sendingen befinner seg langt unna ideen om musikk som noe som vil oss noe mer enn å underholde, skriver Erik...

Frode Fossvold Jørum og Lars Berg Holtan

Hvis ikke NRK – hvem da?

INNLEGG: Allmennkringkasting handler om å ta risiko på vegne av fellesskapet. Om å kuratere, kontekstualisere og dokumentere musikk som ikke...

Ridder Brynnings Vise om hans kærlighed,

– Skillingsvisene forteller historien nedenfra

Forbrytermyter! Med kule typer! Fra satire til elskovssyke riddere og datidas konpirasjoner: – Folk har hatt de samme hitlåtene, på...