Kunstmusikk

Minneord om Mikhail (Misha) Jefimowitsch Alperin

Publisert
31.05.2018
Skrevet av
- Red.

Norsk musikkmiljø har mistet en høyt elsket musiker, komponist og professor, en fargerik inspirator og dypsindig kunstner, skriver Jørgen Karlstrøm og Bjørn Kruse.

Mikhail (Misha) Jefimowitsch Alperin døde 11. mai, nær 62 år gammel. Det er et utrolig trist tap for norsk musikkmiljø, som har mistet en høyt elsket musiker, komponist og professor, en fargerik inspirator og dypsindig kunstner.

Misha var født i byen Kamjanets-Podilskyj i Ukraina 7. november 1956 og bosatte seg i Oslo i 1993, hvor han bl.a. underviste til det siste ved Norges musikkhøgskole. Her veiledet han flere av dagens veletablerte pianister, bl.a. Ingfrid Breie Nyhus, Helge Lien, Eyolf Dale, Andreas Ulvo, Morten Qvenild, for å nevne noen. De priser Misha for hans åpenhet og generøsitet, ikke minst hans reservasjonsløse krav til personlig ærlighet i hver tone som spilles.

Han bodde i Moskva i perioden 1983 – 93, og det var der han i 1990 grunnla Moscow Art Trio. Med gruppen turnerte han verden over, også i Norge, og gjorde utallige innspillinger, bl.a. på platemerket ECM, som utga gruppens første plate i 1989, «Wave of Sorrow».

Alperin utviklet sitt eget unike moderne musikalske uttrykk i krysningen mellom klassisk og improvisert musikk, sammen med østlig og vestlig folkemusikk fra mange land og kulturer. Musikken hans er umulig å genrefeste, men likevel uttrykker den en tydelig personlig troverdighet og kunstnerisk integritet. Den kjennetegnes av en dypsindig refleksjon og leken improvisatorisk virtuositet.

Misha mottok flere priser, som Edvardprisen i 1999 og Fegerstenprisen i 2014. Norsk Komponistforening har mistet et kjært medlem. Våre varmeste tanker går til hans ektefelle og medmusiker, akkordeonisten Evelina Petrova. Hun forteller at Misha fortalte henne følgende: «Jeg er ikke musiker. Jeg er musikk. Og musikk vil aldri dø.»

På vegne av venner og kolleger :
Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening (NKF)
Bjørn Kruse, leder Musikkfaglig Utvalg i NKF

Tirsdag 5. juni arrangeres en minnekonsert for Alperin. Mer informasjon her.
Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Mikhail Alperin

Fegerstens Musikkpris til Alperin

Pianist og komponist Mikhail Alperin får prisen for fortjenestefull innsats for samtidsmusikk i Norge.

Motif

Nyskaping, 50 år senere

ESSAY: Mye nyere norsk jazz domineres av impulser fra 60-tallet. Kan man samtidig også være nyskapende?

Fra StåleWikhålands presentasjonsvideo ved Institutt for Musikkvitenskap, UiO

Minneord om Ståle Wikshåland

Ståle Wikshåland etterlater seg et enormt tomrom innenfor musikkfaget, innen filosofisk og humanistisk refleksjon og musikkformidling, skriver kolleger ved Institutt...

Bjørn Boysen Foto: Kimm Saatvedt

Minneord om Bjørn Boysen

Vi er dypt takknemlige for det Bjørn har gitt oss som kollega og venn, skriver Harald Herresthal, Harald Jørgensen, Einar...

Kåre Hanken Foto: Ingrid Hanken

Minneord om Kåre Hanken

En enestående musiker, dirigent, pedagog og organisator har gått bort, skriver nåværende og tre tidligere presidenter i Norges Korforbund.

Dalia Raudonikyté With Foto: Privat

Minneord om Dalia Raudonikyté With

Komponisten døde på Ullevål sykehus fredag 7. september, bare 48 år gammel.

Ånon Egeland

Storbekkens Musikkpris 2025 til Ånon Egeland

Årets utmerkelse går til en bauta innen folkemusikkmiljøet, sier juryen, som overrekker prisen til musiker og pedagog Ånon Egeland på...

Maiken Lien Jørgensen Hilmarfestivalen

Maiken Lien Jørgensen ny leder for Hilmarfestivalen

Folkemusikk- og folkedansfestivalen i Midt-Norge vil posisjonere seg som kulturarvfestival.

Petter Myhr Foto: Olavsfestdagene

– Tendensiøst om kirkemusikk

Boka «En ny kirkelyd?» framstår mer som et bestillingsverk enn som seriøs forskning, skriver Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene i...