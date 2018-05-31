Minneord om Mikhail (Misha) Jefimowitsch Alperin

Mikhail (Misha) Jefimowitsch Alperin døde 11. mai, nær 62 år gammel. Det er et utrolig trist tap for norsk musikkmiljø, som har mistet en høyt elsket musiker, komponist og professor, en fargerik inspirator og dypsindig kunstner.

Misha var født i byen Kamjanets-Podilskyj i Ukraina 7. november 1956 og bosatte seg i Oslo i 1993, hvor han bl.a. underviste til det siste ved Norges musikkhøgskole. Her veiledet han flere av dagens veletablerte pianister, bl.a. Ingfrid Breie Nyhus, Helge Lien, Eyolf Dale, Andreas Ulvo, Morten Qvenild, for å nevne noen. De priser Misha for hans åpenhet og generøsitet, ikke minst hans reservasjonsløse krav til personlig ærlighet i hver tone som spilles.

Han bodde i Moskva i perioden 1983 – 93, og det var der han i 1990 grunnla Moscow Art Trio. Med gruppen turnerte han verden over, også i Norge, og gjorde utallige innspillinger, bl.a. på platemerket ECM, som utga gruppens første plate i 1989, «Wave of Sorrow».

Alperin utviklet sitt eget unike moderne musikalske uttrykk i krysningen mellom klassisk og improvisert musikk, sammen med østlig og vestlig folkemusikk fra mange land og kulturer. Musikken hans er umulig å genrefeste, men likevel uttrykker den en tydelig personlig troverdighet og kunstnerisk integritet. Den kjennetegnes av en dypsindig refleksjon og leken improvisatorisk virtuositet.

Misha mottok flere priser, som Edvardprisen i 1999 og Fegerstenprisen i 2014. Norsk Komponistforening har mistet et kjært medlem. Våre varmeste tanker går til hans ektefelle og medmusiker, akkordeonisten Evelina Petrova. Hun forteller at Misha fortalte henne følgende: «Jeg er ikke musiker. Jeg er musikk. Og musikk vil aldri dø.»

På vegne av venner og kolleger :

Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening (NKF)

Bjørn Kruse, leder Musikkfaglig Utvalg i NKF