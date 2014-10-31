Fegerstens Musikkpris til Alperin

31.10.2014
- Red.

Pianist og komponist Mikhail Alperin får prisen for fortjenestefull innsats for samtidsmusikk i Norge.

Fegerstens Musikkpris er på kr. 250.000. og deles ut av Inger, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere.

Juryen begrunner tildelingen slik:

«Mikhail Alperin får prisen for sin store innsats for samtidsmusikk i Norge, gjennom sin gjerning som skattet veileder og enestående posisjon som utøver og komponist. Alperin har skapt sitt eget moderne musikalske uttrykk i krysningen mellom klassisk musikk, jazz, og østlig og vestlig folkemusikk fra mange land og kulturer. Musikken hans er umulig å genrefeste, men likevel uttrykker den en tydelig personlig og kunstnerisk integritet. Den kjennetegnes av en dypsindig refleksjon og leken improvisatorisk virtuositet. Som leder av The Moscow Art Trio, etablert i 1990, har han turnert verden rundt, gjort et utall innspillinger og oppnådd internasjonal anerkjennelse»

Alperin er født i Ukraina i 1956. Han bosatte seg i Oslo i 1993, og har veiledet mange norske utøvere som professor ved Norges musikkhøgskole.

Juryen har bestått av professor Harald Herresthal og professor emeritus Bjørn Kruse.

