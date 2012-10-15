– Klassisk må lære av pop

Publikum kan dø helt ut, sier musikkpsykolog.

I følge en amerikansk publikumsundersøkelse fra 2008 har klassisk musikk i USA mistet 30 prosent av sitt publikum på 25 år.

Den kjente britiske musikkpsykologen John Sloboda mener klassiske utøvere har mye å lære av popbransjen, og sier til NRK at den klassiske musikken må gjøre noe for ikke å risikere at det klassiske publikumet dør helt ut.

Sloboda forsker på nettopp forholdet mellom publikum og musikere ved Guildhall School of Music and Drama i London, og gjestet forrige uke Norges musikkhøgskoles nordiske hørelæreseminar.

Han nevner overdreven ærefrykt for komponisters intensjoner, frykt for å gjøre feil, og for krevende musikk for utøverens nivå ødelegger formidlingen av klassisk musikk.

– Publikum vil ha noe ekte, de vil se noe i fremføringen som viser at musikken betyr noe for utøveren, og at det betyr noe å spille den for dem. De vil oppnå kontakt – ikke bare med musikken til noen som døde for 200 år siden, men med musikeren, nå, som sier «lytt til denne musikken, det er viktig, den er verdifull – jeg vil at du skal høre den!»

