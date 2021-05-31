D’Sound har laget låt med Macy Gray

Den kjente norske soulpopgruppa D’Sound får amerikansk stjernehjelp når de feirer 25 år.

Denne sommeren starter D’Sound sitt 25-årsjubileum med en musikalsk feiring som vil strekke fra 2021. 25 år etter debutalbumet slipper D’Sound sitt nye studioalbum, 25, i januar 2022. Alle låtene og singlene på det kommende albumet er unike samarbeid med internasjonale og norske artister og låtskrivere.

Den første singelen, «Save Some», er sendt ut, og med på den er altså den amerikanske Grammy-vinneren og R&B-legenden Macy Gray. Trommeslager Kim Ofstad og bassist Jonny Sjo har skrevet sangen sammen med Macy Gray og den amerikanske låtskriveren Autumn Rowe (står blant annet bak Ava Max’ megahit «Salt»), og innspillingen har skjedd mellom pandeminedstengte Oslo og Los Angeles. Videoen er ute , og låta er ute for streaming og nedlasting fra fredag 28. mai.

I disse dager er det nøyaktig 25 år siden D’Sound slapp sin debutsingel «Real Name». I den forbindelsen har de hyra på den kjente artisten Macy Gray, og sendt ut pressemelding om bandets karrierestart.Dengang gikk de runden hos nesten alle plateselskapene uten å få noen interesse, minnes de:– Før PolyGram (nå Universal Music) ga dem napp og platekontrakt. Singelen som først ingen ville ha endte med å bli årets mest spilte på norsk radio i 1996, og skapte en fantastisk start på en langvarig internasjonal artistkarriere. I januar året etter kom debutalbumet Spice of Life, med hele sju singler, slik de beskriver det i pressemeldinga fra selskapet daWorks.