Johannes Weisser solodebuterer i aulaen i kveld

Fredag 26. mars holder den kritikerroste barytonen Johannes Weisser (23) sin første offentlige liedkonsert i Norge, akkompagnert av pianisten Pål Størset (27). Da Weisser i februar debuterte ved Den Norske Opera med rollen som Masetto i Mozarts «Don Giovanni», skrev Idar Karevold i Aftenposten: «(…) rett og slett sensasjonell. Nå har Johannes Weisser sammen med pianist Pål Størset valgt sanger av Schubert, samt Schumanns Liederkreis opus 24 og Dichterliebe opus 48 til programmet som framføres i kveld i Universitetets Aula i Oslo.

Av Hild Borchgrevink

Oppsetningen av «Don Giovanni» på Den norske Opera i februar, med den svenske stjernen Peter Mattei i rollen som Don Giovanni og Weisser som Masetto, gav utsolgte hus, og i ettertid er Johannes Weisser ble engasjert til samme rolle ved Komische Oper til sommeren.

Weisser holdt tilsvarende debutkonsert som skal holdes i aulaen idag, i København i januar, også til fulle hus og gode kritikker. ”En debutant er kommet for at blive” skrev den danske avisen Politiken, mens Berlingske Tidende mente at Weisser ”(…) om få år skinner stærkere end de fleste”. Innsatsen som Masetto i Oslo gav nylig Weisser et engasjement med samme rolle ved Komische Oper i Berlin i perioden mai/juni 2004. I april 2005 er han solist når Danmarks Radiosymfoniorkester fremfører Faurés Requiem under ledelse av Bobby McFerrin.

Til daglig studerer Johannes Weisser ved Det Kgl. Danske Operaakademi i København. Pål Størset er en av sin generasjons mest lovende pianister og akkompagnatører.

Johannes Weisser er født i Bærum i 1980. Våren 2003 avla han diplomeksamen i sang ved Det kongelige danske musikkonservatorium med høyeste karakter. Han studerer for tiden ved Det Kgl. Danske Operaakademi i København. Parallelt med studiene er han etterspurt konsertsolist, og har de siste årene sunget med ensembler som Det Norske Kammerorkester, Stavanger Symfoniorkester, Concerto Copenhagen, Norsk Barokkorkester og Oslo Barokkorkester under ledelse av dirigenter som Philippe Herreweghe, Iona Brown, Daniel Reuss og Lars Ulrik Mortensen. I januar 2004 sang han rollen som kong Theseus i Brittens opera ”En midtsommernatsdrøm” på Det Kgl. Teaters hovedscene, i en produksjon med det Kgl. Danske Operaakademi. Weisser er også en aktiv lied- og romansesanger. Hans fremførelse av Schuberts sangsyklus ”Die schöne Müllerin” i København i januar 2004 med pianisten Søren Rastogi ga utsolgt hus og strålende anmeldelser i dansk presse. Blant kommende engasjementer er konserter med Odense Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorkester, rollen som Comissario i Puccinis ”Madama Butterfly” på det Kgl. Teater i København, samt oppførelser av Bachs Matteuspasjon i København og Haydns ”Skapelsen” i Harstad. I mai og juni skal han altså synge Masetto ved Komische Oper i Berlin, og i april 2005 er han solist når Danmarks Radiosymfoniorkester fremfører Faurés Requiem under ledelse av Bobby McFerrin. Weisser har mottatt en rekke priser og stipender, bl.a. Ruud-Wallenberg-stipendet i 1999, 2000 og 2002, samt danske Van Hauen–prisen i 2003 og førsteprisen i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums sangkonkurranse i juni 2003.

Pål Størset er født i 1976 og kommer fra Arendal. Han begynte å spille piano da han var syv år gammel, og hans første lærere var Salve Kallevig og Malgorzata Jaworska. Størset tok sin diplomeksamen ved Norges Musikkhøgskole i 2002 med strålende juryuttalelser, etter å ha fremført blant annet Rachmaninovs 2. klaverkonsert og Beethovens Hammerklaversonate. Hovedlærer under studiene var Einar Steen-Nøkleberg. Størset har en omfattende solovirksomhet, og har spilt konserter i blant annet Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Gøteborg, Helsinki, Reykjavik, København, München, Berlin, Hamburg, Wien, Salzburg og Paris. I tillegg til å ha et stort klassisk repertoar, har Størset også spilt mye nyskrevet musikk og har blant annet gjort over 30 urfremføringer. Han har også en utstrakt akkompagnatørvirksomhet og har jobbet særlig mye med sangere. Pål Størset har mottatt flere priser for sitt spill, både som solist og akkompagnatør.

Disse to entrer altså scenen i Aulaen i Oslo i kveld, 26. mars kl 19.30. Billetter koster 150,-/100,- hos Billettservice eller ved inngangen.