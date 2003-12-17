Kunstmusikk

Balsamerte forestillinger og levende lik

Publisert
17.12.2003
Skrevet av
- Red.

Under denne fengende tittelen inviterer Den Norske Opera til åpent seminar om operaregi 29. februar 2004. Foredragene varer fra 10 til 16, og vil bli holdt på den nye Kunsthøyskolen i Oslo. Blant foredragsholderne finner vi norske og internasjonale regissører som skal øse av sin kunnskap, mens Den Norske Operas egen sjefsregissør Stein Winge skal lede det hele.

Den Norske Opera skal flytte inn i nytt operahus i 2008. Arkitektur, lokalisering og størrelse er bestemt – minst like viktig er det kunstneriske innholdet i det nye operahuset. Operaen ønsker derfor å medvirke til prosjekter som kan skape kunnskap om og engasjement for sentrale operafaglige spørsmål gjennom en rekke forelesninger, paneldebatter, samtaler, kunstneriske demonstrasjoner og dokumentasjoner.

Hver sesong fremover vil Operaen være vertskap for et åpent seminar. Det første seminaret finner sted 29. februar 2004, og skal som sagt ta for seg operaregi.

Kvelden før vil det være muligheter for å møte noen av seminardeltakerne under Operaens forestilling av Don Giovanni, mens selve seminardagen vil foregå på den nye Kunsthøgskolen, på Grünerløkka i Oslo, fra kl 10.00-16.00.

Under tittelen «Balsamerte forestillinger og levende lik» vil en rekke norske, nordiske og internasjonale regissører holde innlegg om mulighetene for kunstnerisk artikulering på dagens operascener.

I diskusjon og dialog med gjester og publikum vil man legge vekt på å formidle tradisjoner og visjoner for operavirksomhet. Sentrale spørsmål blir hvordan opera»tolkes, innfrir forventninger, engasjerer, berører, og samtidig er nyskapende», heter det i invitasjonen.

Operaens egne regissører er vertskap for konferansen ledet av sjefsregissør Stein Winge.

Blant de inviterte regissørene som skal formidle synspunkter og erfaringer ut fra egen operaproduksjon er Michael McCarthy, Sabine Hartmannshenn, Folke Abenius og Peter Konwitschny.

Spørsmål om seminaret kan rettes til Maria af Klinteberg, som er prosjektleder og assisterende dramaturg ved Operaen på telefon 23 31 50 27 eller e-post: maria.af.klinteberg@operaen.no. Alternativt kan man ta kontakt med seminarkoordinator Hege Lunde, som kan nås på 97 53 52 35 eller på e-post: hegelund@online.no.

DebattGenreKunstmusikkGenreKunstmusikkOpera / MusikkteaterKonferanser / Seminarer

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Opera Vest: fra forestillingen Maid of Norway

Kulturmeldinga: Om opera og dans landet rundt

«Opera og dans skal gjevast eit lyft i heile landet gjennom å stimulera eksisterande tiltak og initiativ. For å oppnå...

Ultima 2002: «Cirkus Terra»

– Opera ligger fortsatt ikke i det norske folks DNA

Bjørn Simensens åremål som kunstnerisk leder for Den norske Opera er forlenget med fire år. I pressemeldingen om dette varsler...

Grytnes: – Operaen i Oslo bør bli verdens beste

– Den nye operaen bør ta mål av seg til å bli verdens beste, sier Olav Grytnes, sjef for Operaen...

Operaskisse fra Snøhetta (2)

Operaen: Tid for kunsten

Forutsatt at budsjettet for byggingen av Operaen i Oslo ikke sprekker kan man nå forhåpentligvis konsentrere seg om det kunstneriske...

Bjørn Simensen

Bjørn Simensen – Kongen av Bjørvika

Bjørn Simensen har klart det ingen trodde var mulig. Han har i sine to perioder som operasjef bestilt 12 nye...

Operabygg ved Statsbygg

Kongen av Bjørvika – del II

Bjørn Simensen er mannen som har frontet kampen for en ny norsk operabygning, og som sitter med kontrollen over hva...

Flere saker

Still fra videoen «Selmas sang» av Eva Weel Skram

Ballade Video julespesial: Drømmen om julen

Lengsler, savn og en dose sentimentalitet: Vi gir deg lydsporet til julen 2019, slik Daniel Kvammen, Eva Weel Skram, Fay...

Den norske Studentersangforening ble Norgesmestre under helgens NM for kor i Trondheim

Norges eldste kor ble Norgesmestere

Den norske Studentersangforening er det offisielle mannskoret ved Universitetet i Oslo. I helgen stakk de av med NM-tittelen.

Guro Kleveland, redaktør av Ballade

Bli med Ballade bak ordene

Inn i lyden, ned i teksten. Ny Ballade-serie: Bak ordene.