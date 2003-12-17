Under denne fengende tittelen inviterer Den Norske Opera til åpent seminar om operaregi 29. februar 2004. Foredragene varer fra 10 til 16, og vil bli holdt på den nye Kunsthøyskolen i Oslo. Blant foredragsholderne finner vi norske og internasjonale regissører som skal øse av sin kunnskap, mens Den Norske Operas egen sjefsregissør Stein Winge skal lede det hele.

Den Norske Opera skal flytte inn i nytt operahus i 2008. Arkitektur, lokalisering og størrelse er bestemt – minst like viktig er det kunstneriske innholdet i det nye operahuset. Operaen ønsker derfor å medvirke til prosjekter som kan skape kunnskap om og engasjement for sentrale operafaglige spørsmål gjennom en rekke forelesninger, paneldebatter, samtaler, kunstneriske demonstrasjoner og dokumentasjoner.

Hver sesong fremover vil Operaen være vertskap for et åpent seminar. Det første seminaret finner sted 29. februar 2004, og skal som sagt ta for seg operaregi.

Kvelden før vil det være muligheter for å møte noen av seminardeltakerne under Operaens forestilling av Don Giovanni, mens selve seminardagen vil foregå på den nye Kunsthøgskolen, på Grünerløkka i Oslo, fra kl 10.00-16.00.

Under tittelen «Balsamerte forestillinger og levende lik» vil en rekke norske, nordiske og internasjonale regissører holde innlegg om mulighetene for kunstnerisk artikulering på dagens operascener.

I diskusjon og dialog med gjester og publikum vil man legge vekt på å formidle tradisjoner og visjoner for operavirksomhet. Sentrale spørsmål blir hvordan opera»tolkes, innfrir forventninger, engasjerer, berører, og samtidig er nyskapende», heter det i invitasjonen.

Operaens egne regissører er vertskap for konferansen ledet av sjefsregissør Stein Winge.

Blant de inviterte regissørene som skal formidle synspunkter og erfaringer ut fra egen operaproduksjon er Michael McCarthy, Sabine Hartmannshenn, Folke Abenius og Peter Konwitschny.

Spørsmål om seminaret kan rettes til Maria af Klinteberg, som er prosjektleder og assisterende dramaturg ved Operaen på telefon 23 31 50 27 eller e-post: maria.af.klinteberg@operaen.no. Alternativt kan man ta kontakt med seminarkoordinator Hege Lunde, som kan nås på 97 53 52 35 eller på e-post: hegelund@online.no.