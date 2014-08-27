En ny standard

NEKROLOG: Han var grunnleggende antiautoritær i sin innstilling, og ble én av pionérene i ”oppgjøret” med den strengeste modernismen, men uten av den grunn å bli bakstreversk, skriver Åse Hedstrøm om Kåre Kolberg.

Komponisten Kåre Kolberg er død, etter lengre tids sykdom. Han ble 78 år gammel.

Det sies at han var den første til å bruke begrepet pling-plong om samtidsmusikken, og det ville i så fall være typisk for hans gjerne selvironiske og samtidig reflekterte holdning til musikk-og samfunnsliv. Han var grunnleggende antiautoritær i sin innstilling, og ble én av pionérene i ”oppgjøret” med den strengeste modernismen, men uten av den grunn å bli bakstreversk. Den mer lekne avantgardismen, og interessen for den amerikanske komponisten John Cage ble hans naturlige utgangspunkt.

Gjennombruddet kom med Quartetto per archi i 1964, etterfulgt av vokalverket Plym-Plym. Kolberg ble dessuten en pionér innenfor den elektroakustiske musikken, og mange husker det humoristiske stykket Keiserens nye slips. På syttitallet kom fjernsynsoperaen Tivoli, og i 1984 fikk han prisen ”Årets verk” for vokalkvartetten For the time being. Fra nittitallet må orkesterverket Bozza nevnes, og i 2002 mottok han Arne Nordheims komponistpris.

Kunnskapsrik og underfundig som han var, forble han til det siste en kilde til inspirasjon for kolleger. Han tok i sin tid magistergraden i musikkvitenskap og var i mange år aktiv som organist i Grorud kirke i Oslo. Samtidig var han en fin skribent og i en periode anmelder i Dagbladet, og fortsatte gjennom alle år å forfatte vesentlige artikler i ulike sammenhenger.

Framfor alt satte han spor etter seg som leder og deltaker i en rekke av kulturlivets organisasjoner; som, TONO, nyMusikk, Kopinor og Norwaco, og sto sentralt i ledelsen av den banebrytende Kunstneraksjonen -74. Han ble en avholdt leder i Norsk Komponistforening (1979-1985), og ble i 1996 utnevnt til æresmedlem der, for øvrig samtidig med Arne Nordheim.

Som medlem og senere leder av Komponistforeningens sakkyndige råd, satte han sin egen standard, ved alltid å være til stede når ny musikk ble framført, med sine innsiktsfulle kommentarer og sin kollegiale støtte.

Norske komponister og norsk musikkliv har mye å takke Kåre Kolberg for, og savnet er stort.

Åse Hedstrøm er styreleder i Norsk Komponistforening