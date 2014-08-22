Kåre Kolberg er gått bort

Komponist, organist og musikkskribent Kåre Kolberg er død, 78 år gammel.

Kåre Kolberg (24.04.1936-19.08.2014) var en av Norges fremste samtidskomponister og en av de første i landet til å jobbe med elektronisk musikk og multimedial kunst.

Han avla høyere kantor- og organisteksamen i 1959 ved Musikkonservatoriet i Oslo, og ble magister i musikkvitenskap i 1963. Som komponist var han utpreget modernistisk, ikke bare når det gjaldt tonespråk, men også gjennom bruk av elektroniske og andre nye virkemidler.

I tillegg til komponering jobbet Kolberg som organist og musikkskribent, og var en viktig stemme i norsk kulturpolitikk, bl.a. som formann i nyMusikk og Norsk Komponistforening.

Kolberg mottok Arne Nordheims komponistpris i 2002 og ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Komponistforening i 1996.

Kåre Kolberg bisettes i Botne kirke i Holmestrand torsdag 28. august kl. 12.30.