Kunstmusikk

Kåre Kolberg er gått bort

Publisert
22.08.2014
Skrevet av
- Red.

Komponist, organist og musikkskribent Kåre Kolberg er død, 78 år gammel.

Kåre Kolberg (24.04.1936-19.08.2014) var en av Norges fremste samtidskomponister og en av de første i landet til å jobbe med elektronisk musikk og multimedial kunst.

Han avla høyere kantor- og organisteksamen i 1959 ved Musikkonservatoriet i Oslo, og ble magister i musikkvitenskap i 1963. Som komponist var han utpreget modernistisk, ikke bare når det gjaldt tonespråk, men også gjennom bruk av elektroniske og andre nye virkemidler.

I tillegg til komponering jobbet Kolberg som organist og musikkskribent, og var en viktig stemme i norsk kulturpolitikk, bl.a. som formann i nyMusikk og Norsk Komponistforening.

Kolberg mottok Arne Nordheims komponistpris i 2002 og ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Komponistforening i 1996.

Kåre Kolberg bisettes i Botne kirke i Holmestrand torsdag 28. august kl. 12.30.

GenreKunstmusikkSamtidsmusikk

Arne Nordheim prisen 2002: Nordheim, Kolberg, Slettholm (Foto: Håkon Styri)

Arne Nordheims Musikkpris til Kåre Kolberg

Til både pristakerens og andre tilstedeværendes overraskelse gikk Arne Nordheims Musikkpris til en komponist i de etablertes rekker.

Kåre Kolberg

Institusjoner og værhaner

FRA ARKIVET: På slutten av 70-tallet skrev Kåre Kolberg følgende betraktning om musikkens utvikling — og om Ny Musikks rolle...

