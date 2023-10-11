Dronningens Operaakademi skal forberede sangere til å møte og mestre operaindustrien: – Det er livet det handler om

Dronning Sonja Sangkonkurranse har satt i gang et nytt faglig utviklingstilbud, rettet mot sangstudenter i Norge.

– Det er et gap mellom studiene og det profesjonelle livet de unge sangerne møter ute i verden, forteller Lars Hallvard Flæten, daglig leder i Dronning Sonja Sangkonkurranse, til Ballade.

– Vi vil bidra til å øke forståelsen av hva studentene går til. Det er så viktig at de blir sett på deres premisser, ikke bare på bransjens premisser, fortsetter han. – Vi er på artistenes banehalvdel. Det er livet deres det handler om.

Dronning Sonja Sangkonkurranses nye fagtilbud skal forberede sangere til møtet med den profesjonelle, internasjonale operaindustrien, presiserer han.

Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole er samarbeidspartnere i programmet.

– Vi har store forventninger til resultatene etter Operaakademiets første sesong, ikke minst til at dette kan være til stor hjelp for ungdommene, sier Flæten. – Vi har lenge sett at sangstudenter i Norge har behov for å mestre nye krav og forventninger fra den internasjonale operaindustrien. Operaakademiet tilbyr ekspertise som vi vet at sangere i Norge har savnet.

Temaene det første kullet skal gjennom er karrieremål og strategier for egen utvikling, mestring under press, mental helse og motstandskraft, digitale medier og formidling, krav og forventninger fra operaindustrien, vokale mesterklasser og bygging av egen merkevare gjennom verdiformidling.

Programmet er lagt opp for fem sangere som tilbys veiledning og undervisning gjennom sesongen 23/24. Deltakerne denne første sesongen er studenter ved Norges musikkhøgskole, Griegakademiet og Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Tilbudet gikk ut til hele landet, og de fem deltakerne er plukket ut av en jury på bakgrunn av innsendte demo-videoer. Øverste aldersgrense for å delta er 25 år.

Juryen som plukket ut deltakerne til Operaakademiet bestod i år av Ann-Helen Moen (sopran og førsteamanuensis ved NMH), Anna Elisabet Einarsson (mezzo-sopran og dekan ved Operahøgskolen, KhiO), Audun Iversen (baryton og førsteprisvinner i Dronning Sonja Sangkonkurranse 2007) og Pål Christian Moe (kunstnerisk administrator og castingrådgiver). Les mer om Dronning Sonja Sangkonkurranses Operaakademiet og deltakerne denne sesongen her.

I Norge har vi fra før Viken Operaakademi, som er et én-ukes kurs for ikke-profesjonelle sangere og musikere «med særskilt interesse for klassisk opera».