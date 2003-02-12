Kunstmusikk

Bjørn Simensen får fire nye år i Operaen

Publisert
12.02.2003
Skrevet av
- Red.

Styret i Den Norske Opera har énstemmig besluttet at operasjef Bjørn Simensens åremål forlenges til 31.12.2008, skriver styreleder Leif Terje Løddesøl i en pressemelding. Styret føler at oppbyggingen av Operahuset i Bjørvika krever kontinuitet, men ser senere for seg en modell med en administrerende direktør som daglig leder, med operasjef, ballettsjef, musikksjef og direktør rapporterende til seg.

Av Leif Terje Løddesøl, styrets leder

Ledelsesstrukturen ved Den Norske Opera skal diskuteres i årene som kommer

Siden høsten 2002 har styret og administrasjonen hatt omfattende høringer om organisasjonsform og ledelsesstruktur for Den Norske Opera. Perioden frem til åpningen av operaen i Bjørvika vil bli særdeles krevende. Entusiasme og engasjement skal opprettholdes for opera og ballett i en periode der ressursene både må innrettes mot ivaretakelse av det kunstneriske oppdrag under dagens forhold samtidig som fokus må samles om det nye bygg og «innholdet» i dette.

I enda fem år skal vi leve i det nåværende operabygg der mulighetene for å gjennomføre nye tiltak er svært begrenset. De fysiske rammer gjør det meget vanskelig å følge en opptrappingsplan som gjør at vi i 2008 vil være klar med en 50% større stab enn idag.

De ressurser vi hittil er blitt tildelt har så langt gjort det umulig å foreta den opptrapping som
Den Norske Opera har ansett for ønskelig. Vi har mange hverdager foran oss før et nytt hus er på plass.

Styret har diskutert om ledelsesstrukturen fra og med 2008 bør endres og om dette i tilfelle bør gjennomføres allerede nå. Argumenter kan tale for at organisasjonen fra og med 2008 bør ledes av en adm. direktør som daglig leder, med operasjef, ballettsjef, musikksjef og direktør rapporterende til seg, altså en daglig leder med rapporterende fagsjefer. Det sittende styre er av den oppfatning at en slik modell ikke bør gjennomføres nå. Styret føler at gjennomføringen av «operasaken» i denne omgang krever kontinuitet.

På denne bakgrunn har styret forespurt operasjef og direktør om de kan tenke seg å fortsette sitt arbeid i Den Norske Opera ihvertfall frem til åpningen av nytt operahus. De har begge sagt seg villige til dette. De har begge vært sterke talsmenn for Operaen og har gjennom sitt løpende arbeid og i debatten omkring nytt operahus i sterk grad vært medvirkende til de politiske vedtak som er fattet og som vi må bidra til blir gjennomført på en ansvarlig måte.

Diskusjonene om den fremtidige organisasjon for det nye hus etter åpningen i 2008 vil fortsette. Det sittende styre mener at organisasjonsmodellen bør avklares i perioden frem til 2007, slik at stillinger kan lyses ut med ansvar for operativ drift pr. 01.01.2009.

På denne bakgrunn har styret énstemmig besluttet at operasjef Bjørn Simensens åremål forlenges til 31.12.2008. Direktør Bernt Bauge har fast ansettelse. Ballettsjef Espen Giljane vil fortsette i henhold til sin nåværende avtale.

Operaen vil komme tilbake med planer for det kunstneriske program frem til åpning av nytt operahus og ta initiativ for å få en bred og fruktbar debatt om innholdssiden i det nye hus.

Leif Terje Løddesøl, styrets leder

Relaterte saker

Bjørn Simensen

Bjørn Simensen – Kongen av Bjørvika

Bjørn Simensen har klart det ingen trodde var mulig. Han har i sine to perioder som operasjef bestilt 12 nye...

Operabygg ved Statsbygg

Kongen av Bjørvika – del II

Bjørn Simensen er mannen som har frontet kampen for en ny norsk operabygning, og som sitter med kontrollen over hva...

Synne Skouen

Ønsker statlige krav til repertoar

I går fikk Ragnar Söderlind respons på sin kritikk av Ultima-festivalen.I dag retter hans komponistkolleger Lasse Thoresen og Synne Skouen...

Grytnes: – Operaen i Oslo bør bli verdens beste

– Den nye operaen bør ta mål av seg til å bli verdens beste, sier Olav Grytnes, sjef for Operaen...

Norsk kulturråd (logo)

Støtte til kulturutvikling i Bjørvika

Kulturrådet støtter to initiativer som skal bidra til å skape kulturaktiviteter i Bjørvika allerede mens byggingen av operaen pågår. Rådet...

Operaskisse fra Snøhetta (2)

Operaen: Tid for kunsten

Forutsatt at budsjettet for byggingen av Operaen i Oslo ikke sprekker kan man nå forhåpentligvis konsentrere seg om det kunstneriske...

Flere saker

Aftrfest

Starter ny sjangerløs festival i Oslo

AFTR Fest vil gå over tre dager på utestedene Blå, Ingensteds og Revolver.

Hovedscenen i Den Norske Opera og Ballett, med sceneteppet nede

Kulturarbeidere i streik

NTL, Fagforbundet og Creo tok ut opera-, orkester- og teaterarbeidere i streik for krav om ny pensjonsavtale.

Imagine – illustrasjonsbilde

Lennon and McAI – om kunstig intelligens, kreativitet og bærekraft

ESSAY: Det er rart med det – jo mer vi utsettes for noe, dess mindre legger vi merke til det....