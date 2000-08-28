Bach i København

Norsk musikkråd har i høst startet opp et prosjekt som heter «Tusenårsreise i klassisk musikk». Ved siden av konsertopplevelser er det samtidig en kursrekke som gir innføring i Bachs musikk. Prosjektet har utgangspunkt i en etter sigende meget vellykket konsertserie i Østfold i vår.

Et av tidenes største, internasjonale musikkprosjekter gjennomføres i år 2000 for å markere 250 år etter J.S.Bachs død. Dirigent Sir John Eliot Gardiner har viet hele dette året til Bachs kantater, og vil sammen med The Monteverdi Choir & The English Baroque Soloists fremføre samtlige kirkekantater på de søndager og helligdager de er skrevet for. Hver søndag og helligdag i løpet av året befinner «Bach Cantata Pilgrimage – 2000» seg på et nytt sted i Europa.

Gardiner og hans musikere kommer til København direkte fra Katedralen Santiagio de Compostela, og helgen etter gjester de Thomaskirken i Leipzig. Det hele avsluttes med konserter i New York ved juletider. Norsk Musikkråd tilbyr nå reise til denne opplevelsen i København, og har plass til å ta med noen flere enn de som skal være med på hele kurset. Det blir reise med ekspressbuss til København 13. oktober, med retrur 16. oktober. Det reklameres med tre netter på tresjerners hotell med tradisjoner tilbake til 1600 tallet, og i rolige omgivelser. Det musikalske utbyttet omfatter en eksklusiv orgelkonsert for reisedeltagerne i Helligåndskirken, Amagertorg, på lørdag, samt «Bach Cantata Pilgrimage» på søndag kveld.

Billettene koster 4000 kroner, mens det påregnes et tillegg for enkeltrom på kr. 300,- per natt. Interesserte kan ringe til Norsk Musikkråd ved Tor Sørby for mer informasjon og påmelding på tlf. 69 26 19 66/69 25 76 82.