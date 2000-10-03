Kunstmusikk

Norsk Barokkorkester med konsertserie

03.10.2000
- Red.

Da Norsk Barokkorkester (NBO) innledet sin nye konsertserie i Oslo 3. september, var det fem år siden sist orkesteret var i hovedstaden. En ekstrabevilging fra Norsk Kulturråd har vært med på å gi ensemblet den ekstra økonomiske ryggraden til å iverksette arrangementene.

Da Norsk Barokkorkester (NBO)innledet sin nye konsertserie i Oslo 3. september, var det fem år siden sist orkesteret var i hovedstaden. Med musikere samlet fra hele landet – med tilskudd fra norske og utenlandske free-lancere bosatt i utlandet, ble det håpløst med de økonomiske rammene orkesteret hadde å gi et regelmessig konserttilbud her til lands. Prøver og konserter ble etterhvert gjennomført uten å gå via samling i Norge, og før sommeren i år var samtlige av de siste seks konserter spilt i utlandet.

Myndighetene mente i flere år at Norsk Barokkorkester var verd en årlig bevilgning på 100.000, noe som åpenbart ikke muliggjør mye aktivitet.

For 2000 fikk orkesteret bevilget 120.000, men i tillegg bevilget Norsk Kulturråd kr. 200.000 til orkesterets virksomhet. Disse er lagt i bunnen for orkesterets lenge ønskede konsertserie med fire konserter årlig i Oslo, der konserten 3. september var «premiere» med dirigenten Andrew Parrott og hans Taverner Consort som gjester. Etterpå dro Norsk Barokkorkester og Taverner til Luzerner Musikfestwochen (Sveits) og Köthener Bach-Festtage (Tyskland). Programmet var et»nytt» Bach-verk kalt «Ur-Messe» – en sight-seeing i bakgrunnsmaterialet for Bachs store messe i h-moll.

Nå i oktober går turen først til Lyon i Frankrike, og så til Oslo for å gjøre konsert i Uranienborg Kirke med den «utvandrete» cembaloprofessoren Ketil Haugsand. Igjen er det, som seg hør og bør i dette jubileumsåret, Bach som står på programmet med mezzosopran-arier fra bl.a. Mattheuspassionen og h-moll messen med sangerinnen Catherine King, orkestersuitene i h-moll og C-dur, samt cembalokonsert i E-dur.

Alt dette materialet kan til neste år presenteres på to CDer på plateselskapet Linn Records, som vil stå for en internasjonal distribusjon. Opptakene gjøres i siste versjon av «surround sound», og bør derfor både teknisk og musikalsk bli et meget godt musikalsk dokument for orkesteret å legge frem.

Konsertserien i Oslo har blitt et meget stort økonomisk løft for orkesteret, som nå mener at dette mer eller mindre fordrer en annen statlig oppfølging av orkesteret for fremtiden. NBO er norsk spydspiss i «utviklingen» av tidligmusikk her til lands, og rangerer høyt internasjonalt – noe ikke minst bl.a. to invitasjoner til prestisjefylte Luzerner Musikfestwochen skulle tilsi. Såkalt «tidlig musikk på originalinstrumenter» har et stadig stigende publikum også i Norge, men orkesterets store utfordring blir likevel å etablere seg skikkelig i det norske publikums bevissthet. Nå ønskes publikum i hvert fall hjertelig velkommen til en god barokkonsertopplevelse i Uranienborg Kirke 15. oktober.

Orkesterets hjemmesider finner du for øvrig her.

Johan Sebastian Bach

Enebach-festivalen 2000

Om nøyaktig en måned går Enebach-festivalen 2000 av stabelen. Det er i år 250 år siden Johann Sebastian Bach (1685-1750)...

Bach-seminar i Bergen

Norges musikkhøgskole, i samarbeid med Goethe-Institut Tysk Kultursenter og Institutt for musikk og teater ved Universitetet i Oslo, arrangerer i...

Bach i København

Norsk musikkråd har i høst startet opp et prosjekt som heter «Tusenårsreise i klassisk musikk». Ved siden av konsertopplevelser er...

Utsnitt av platecoveret til Mariah Careys «Merry Christmas», der me finn ei av verdas mest spela julesongar, «All I Want for Christmas is You»

Let it stream, let it stream, let it stream

Hvordan påvirker strømmelogikkene musikkskaperne? Forsker Håvard Kiberg skisserer tre ulike syn på «plattformiseringen av musikkproduksjon».

Festivalsommeren nærmer seg med stormskritt

Store data forutser fremtiden

Algoritmer og datainnsamling var buzz-ordene under Musikkindustriens dag forrige fredag. Men gjør industrien seg nytte av dataene?

Rave i skauen: Utendørs klubb ved markagrensa

Ut på tur, aldri sur

Er det typisk norsk å dra på rave i skauen? Ballade utforsker ulovlige undergrunnsklubber, organisert av ildsjeler som trosser ordinære...