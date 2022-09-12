Witch Club Satan

Witch Club Satan spilte nylig på Vill Vill Vest og spiller nå på Bylarm kommende uke.(Foto: André Tribbensee)

AktueltBransjen

Bylarms tunge program

Publisert
12.09.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen- Red.

Både feministteatersvartmetall og mer rett fram hardstslående tungrock. Slik lyder Bylarm black i år.

Ansatte i Indie recordings, det norske plateselskapet med hardrock på rosteren, er også ansvarlige for Bylarm Black. De har sendt ut pressemelding med presentasjon av de artistene på musikkbransjefestivalen som «akjører fuzz-pedalen mellom nivå seks og elleve». De beskriver denne programdelen som noe for alle rock- og metal-interesserte.

– Ti av de mest spennende bandene på scenen akkurat nå, skriver Bylarm i sin presentasjon. Flere av bandene spiller to showcasekonserter i løpet av festivaldagene torsdag, fredag, lørdag.

Ett av bandene ble intervjuet av Ballade tidligere i år: Witch Club Satan, da de lanserte seg som et feministisk svartmetallband. Redaksjonen hadde blitt tipset om Kulturrådsstøtte og spurte:
– Fikk dere en million kroner fra Kulturrådet til å starte metallband?
– Haha, det var kanskje satt litt på spissen, og litt typisk meg, sa Johanna Holt Kleive i den da nystartede trioen til Ballade.no, da vi intervjua dem i juni.
– Scenekunstkompaniet Lost and Found productions, som Nikoline og Victoria driver, fikk 800 000 i støtte fra Kulturrådet til å gjøre teaterprosjektet Witch Club Satan, og de ville ha meg med som medskaper og utøver. En del av utforskningen i prosjektet ligger nettopp i det å strekke teatraliteten i metal-sjangeren så langt at det blir teater. Som en del av skuespillerarbeidet har vi gått inn i rollen som musikere og som band. Vi hadde vel håpet at vi på sikt kunne bli så troverdige i rollene at vi kunne snike oss inn i rene musikk-sammenhenger. Men til vår store overraskelse ble vi sett på som et band ganske kjapt, og har måttet minne både oss selv og publikum på at vi Witch Club Satan først og fremst er et scenekunstprosjekt. Eller – må vi egentlig det?

 

bylarm blackIndie recordingsSlomosaUtflodWitch Club Satan

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Bylarm Black: Vi skal ha flere kvinnelige artister

Ja, det er for dårlig. Ja, vi skal endre det. Utstillingsvinduet for metall lover å finne flere kvinnelige utøvere.

Flere saker

