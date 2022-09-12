Bylarms tunge program

Både feministteatersvartmetall og mer rett fram hardstslående tungrock. Slik lyder Bylarm black i år.

Ansatte i Indie recordings, det norske plateselskapet med hardrock på rosteren, er også ansvarlige for Bylarm Black. De har sendt ut pressemelding med presentasjon av de artistene på musikkbransjefestivalen som «akjører fuzz-pedalen mellom nivå seks og elleve». De beskriver denne programdelen som noe for alle rock- og metal-interesserte.

– Ti av de mest spennende bandene på scenen akkurat nå, skriver Bylarm i sin presentasjon. Flere av bandene spiller to showcasekonserter i løpet av festivaldagene torsdag, fredag, lørdag.

Ett av bandene ble intervjuet av Ballade tidligere i år: Witch Club Satan, da de lanserte seg som et feministisk svartmetallband. Redaksjonen hadde blitt tipset om Kulturrådsstøtte og spurte:

– Fikk dere en million kroner fra Kulturrådet til å starte metallband?

– Haha, det var kanskje satt litt på spissen, og litt typisk meg, sa Johanna Holt Kleive i den da nystartede trioen til Ballade.no, da vi intervjua dem i juni.

– Scenekunstkompaniet Lost and Found productions, som Nikoline og Victoria driver, fikk 800 000 i støtte fra Kulturrådet til å gjøre teaterprosjektet Witch Club Satan, og de ville ha meg med som medskaper og utøver. En del av utforskningen i prosjektet ligger nettopp i det å strekke teatraliteten i metal-sjangeren så langt at det blir teater. Som en del av skuespillerarbeidet har vi gått inn i rollen som musikere og som band. Vi hadde vel håpet at vi på sikt kunne bli så troverdige i rollene at vi kunne snike oss inn i rene musikk-sammenhenger. Men til vår store overraskelse ble vi sett på som et band ganske kjapt, og har måttet minne både oss selv og publikum på at vi Witch Club Satan først og fremst er et scenekunstprosjekt. Eller – må vi egentlig det?