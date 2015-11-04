Årets nominerte til Statoils talentstipend er klare

Fire unge musikere kan vinne den klassiske musikkprisen.

Statoils talentstipend i klassisk musikk har som mål å være en døråpner for talentfulle musikere som vil ut i verden. Stipendet er på en million kroner og deles ut under Høstkonferansen til Statoil 23. november 2015.

– Hovedformålet med dette stipendet er å løfte frem norske musikktalenter og hjelpe dem på veien videre mot en internasjonal karriere. ”Morgendagens Helter” handler også om å jobbe langsiktig i talentarbeidet, og gjennom dette stipendet ønsker vi å inspirere de mest talentfulle klassiske musikerne til å nå langt, sier Cathrine Instebø, sponsoransvarlig i Statoil i en pressemelding.

Årets nominerte er:

Joacim Carr, piano, 27 år, fra Bergen og har siden 2011 vært bosatt i Berlin hvor han denne vinteren holder på å avslutte sin mastergrad ved Hochschule für Musik «Hanns Eisler» under veiledning av professor Eldar Nebolsin. Som solist har han blant annet opptrådt med Kungliga Filharmonikarna Stockholm, Trondheim Symfoniorkester, Bergen Filharmoniske Orkester, Kringkastingsorkesteret og Lithuanian State Symphony Orchestra. Hans debut-CD med verker av Schumann, Brahms og Berg kom ut på sveitsiske Claves i desember 2014, og har høstet glimrende kritikker internasjonalt bl.a. i Diapasons i Frankrike.

Lise Davidsen, sopran, 28 år, fra Stokke og i mai 2014 avsluttet hun sine studier ved Operaakademiet i København hvor hun sunget hos den anerkjente sangpedagogen, Susanna Eken. Høsten 2014 ble hun utvalgt av operasolistene Ingebjørg Kosmo og Ketil Hugaas til å være deres talent da de deltok i programmet ”Kuturquiz” på NRK1. Samme år mottok hun Léonie Sonnings talentpris og året etter fikk hun den store æren av å motta Kirsten Flagstad prisen. Sommeren 2015 gikk hun av med seieren i både Placido Domingos operakonkurranse, Operalia og Dronning Sonjas Internasjonale musikkonkurranse. I desember 2015 debuterer hun som Ortlinde i «Die Walküre» av R. Wagner ved Bayerische Staatsoper i München.

Opus13, strykekvartett, medlemmene er Sonoko Miriam S. Welde (19 år fra Bergen), Edvard Erdal (19 år fra Lillehammer), Michael Andreas Grolid (18 år fra Ås) og Frida Tharaldsen Skaftun (20 år fra Stavanger). Høsten 2014 ble Opus13 Strykekvartett etablert av fire unge musikere fra Barratt Due musikkinstitutt. Kvartetten debuterte etter kort tid, både på landsdekkende radio og på Oslo Quartet Series, som en del av deres talentutviklingsprogram. Opus13 er valgt ut til å være med på det nye mentorprogrammet Crescendo, og skal spille flere konserter under Festspillene i Bergen og Valdres Festival 2016.

Sandra Lied Haga, cello, 21 år, fra Oslo og med fire internasjonale 1. priser, ærespris, seks nasjonale 1. priser samt en rekke andre utmerkelser, har Sandra Lied Haga, sin unge alder til tross, allerede i en årrekke gjort seg bemerket i Europa og Norge. Etter at hun 12 år gammel debuterte i Wigmore Hall, har hun spilt flere konserter der, såvel som i mange av Europas store konsertsaler. Fra høsten 2015 er hun spesielt invitert til Daniel Barenboims nye akademi i Berlin, «Artistic Diploma program».

Tidligere vinnere

Tidligere stipendmottagere er blant andre Ole Edvard Antonsen, Mari Eriksmoen, Christian Ihle Hadland, Vilde Frang Bjærke, Marianne Thorsen og dagens juryleder Leif Ove Andsnes.

I 2014 ble Eivind Holtsmark Ringstad tildelt Statoil-stipendet.

Juryen består også av Solveig Kringlebotn, Peter Herresthal, Ole Kristian Ruud, Ingrid Røynesdal og Marianne Thorsen.