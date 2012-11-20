Ensemble Allegria mottok Statoilstipendet

Takket ja til «oljemillionen».

Ensemble Allegria tok tidligere denne uken i mot Statoils stipend på én million kroner under Statoils høstkonsert i Det Norske Teatret.

Stipendet er en del av Statoils talentprogram Morgendagens helter. Det er første gang et helt orkester mottar prisen.

Ensemble Allegria er et kammerorkester bestående av 23 faste medlemmer. Det ble stiftet i 2007 og består utelukkende av musikere i 20-årene.

Omstridt stipend

Statoilstipendet har vært omstridt. I løpet av de siste årene har både Kråkesølv og Ungdomsskulen trukket seg fra nominasjonsprosessen, fordi de ikke ville assosieres med Statoil.

Juryformann Leif Ove Andsnes sier til Aftenposten at han mener det bør være opp til hver enkelt nominert å avgjøre.

– Jeg synes ikke man trenger å være enig i Statoils samtlige aktiviteter for å se at det er positivt at det brukes såpass mye penger på kunst og kultur som det vi gjør, sier Andsnes.

Ensemble Allegria forteller til avisen at de har diskutert stipendet internt.

– Det kan stilles spørsmål, og det ble stilt spørsmål. Til slutt tok vi en demokratisk avgjørelse, sier styreleder Emilie Heldal Lidsheim til Aftenposten.