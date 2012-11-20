Kunstmusikk

Ensemble Allegria mottok Statoilstipendet

Publisert
20.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Takket ja til «oljemillionen».

Ensemble Allegria tok tidligere denne uken i mot Statoils stipend på én million kroner under Statoils høstkonsert i Det Norske Teatret.

Stipendet er en del av Statoils talentprogram Morgendagens helter. Det er første gang et helt orkester mottar prisen.

Ensemble Allegria er et kammerorkester bestående av 23 faste medlemmer. Det ble stiftet i 2007 og består utelukkende av musikere i 20-årene.

Omstridt stipend

Statoilstipendet har vært omstridt. I løpet av de siste årene har både Kråkesølv og Ungdomsskulen trukket seg fra nominasjonsprosessen, fordi de ikke ville assosieres med Statoil.

Juryformann Leif Ove Andsnes sier til Aftenposten at han mener det bør være opp til hver enkelt nominert å avgjøre.

– Jeg synes ikke man trenger å være enig i Statoils samtlige aktiviteter for å se at det er positivt at det brukes såpass mye penger på kunst og kultur som det vi gjør, sier Andsnes.

Ensemble Allegria forteller til avisen at de har diskutert stipendet internt.

– Det kan stilles spørsmål, og det ble stilt spørsmål. Til slutt tok vi en demokratisk avgjørelse, sier styreleder Emilie Heldal Lidsheim til Aftenposten.

Relaterte saker

Ingrid Olava

– Et monsterimperativ

Ingrid Olava fikk det 800 000 kroner store Statiol-stipendet på by:Larms siste dag. Lett omtåket oppfattet hun likevel beskjeden: DRA!

Større enn Statoil-stipendet

Music Export Norway (MEN) lanserer i løpet av året en ny eksport-pott som er mye større enn Statoil-stipendet.

Mari Eriksmoen

– Vi er en oljenasjon

Hvorfor diskuteres Statoilstipendet så lite blant klassiske musikere?

Kvelertak, Sandnes

– En del av samme kretsløpet

Musikere bør ha tilgang på de samme sponsormidlene som andre felt, mener Kristian Riis.

Minnepris til Ore

Årets vinnere av Hans Christian Ostrøs minnepris er komponisten Cecilie Ore og dramaturgen Bibbi Moslet.

Eivind Holtsmark Ringstad vinner av Statoilstipendet

Statoilstipend til Eivind Holtsmark Ringstad

Den 20 år gamle bratsjisten mottok millionstipendet under en konsert i Oslo i kveld.

Flere saker

Bjarne Dæhli Foto: Norsk musikkråd

Gleder seg over momskompensasjon, men gruer seg til tippe-resultatet

“Greit” budsjettforslag, mener lederen i Norsk Musikkråd.

Highasakite Ingrid som animé i «Free To Go»

Ingrid Helene Håvik som japansk tegnet figur

Seeb og Highasakite retter øynene mot Japan – her ser du Highasakite-vokalisten som tegnefilmheltinne.

Trine Skei Grande

Tomme hus trenger kunstnere!

Oslo gjennomgår nå en gedigen transformasjon, mange etablerte virksomheter flytter inn i nye bygg. Det gjør at det flere gamle...