Hvorfor diskuteres Statoilstipendet så lite blant klassiske musikere?

Den 28 år gamle sopranen Mari Eriksmoen fikk nylig Statoils talentstipend til en verdi av én million kroner. Ifølge juryleder Leif Ove Andsnes er Eriksmoen allerede en komplett scenekunstner som leverer troverdige og sterke tolkninger.

Debatten om Statoils miljøprofil og rolle som sponsor av kultur dukker opp årlig tilknyttet Statoilstipendet som deles ut under by:Larm, bransjefestivalen for rytmisk musikk. Men tilsynelatende kommer protestene kun fra det rytmiske feltet.

— Finnes denne debatten blant utøvere av klassisk musikk?

— I mindre grad, vil jeg absolutt si. Jeg vet at under by:Larm var det noen band som nektet å bli nominert, og det tror jeg ikke det har skjedd i det klassiske miljøet. Jeg vet hvor viktig det er med støtte fra næringslivet, spesielt i etableringsfasen. Det er mange som er avhengige av dette fordi vi er i mindretall, og Norge er en ung operanasjon. Jeg er utrolig takknemlig for stipendet. Det er kultur jeg brenner for, og hjelpen fra Statoil gjør at vi får unike sjanser og unike muligheter i en etableringsfase, som gjør at vi kan få fram det vi står for. Slike midler gjør at man kan jobbe med musikken på heltid og få musikken sin ut. Vi er en oljenasjon og det er nettopp derfor vi har muligheten til å gi så mye midler blant annet til kulturlivet, sier Eriksmoen til Ballade.

— Hva skal du bruke pengene til?

— De gir en utrolig frihet. Jeg kan gjøre de prosjektene jeg har lyst til, som å reise rundt og ta timer med gode coacher. Jeg har nå også råd til å dra på auditioner, noe som er kostbart fordi man må betale for flyreiser og hotell. Det blir også tid til å tenke ut et cd-prosjekt, og jeg kan få lagt inn pauser for å restituere meg, slik at jeg slipper å jobbe meg i hjel nå som jeg er i etableringsfasen. Mange unge sangere tar på seg alt for mye og sliter ut stemmen tidlig. Det er motiverende å få en tillitserklæring fra en så kompetent jury med blant annet Leif Ove Andsnes og Per Boye Hansen. Jeg får virkelig lyst til å jobbe hardt.

Ballade har ikke fått kontakt med juryleder Leiv Ove Andsnes i dag.

Eriksmoen blir å finne på scenen i Bjørvikaoperaen i sesongen 2012/2013 som Adele i Flaggermusen. Nå spiller hun rollen som Euridice i L’Orfeo i Theater an der Wien.