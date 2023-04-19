Anne Sofie von Otter til Festspela i Geiranger: – Nesten ikkje til å tru

Den verdskjende operasongerinna Anne Sofie von Otter gjer berre to konsertar i Noreg i år. Og den eine vert under Festspela i Geiranger i september.

– At Anne Sofie von Otter, kanskje den fremste mezzosopranen i sin generasjon, kjem til Festspela i Geiranger, er nesten ikkje til å tru. Dette er noko vi har arbeidd med over lang tid, og vi er veldig glade for at vi endeleg får ho til Geiranger, seier Gunnar Inge Eide, styreleiar i Festspela.

Svenske Anne Sofie von Otter har vunne tre Grammys, gjort over 150 CD-innspelingar og samarbeidd med dei fremste symfoniorkestra verda over i tillegg til ei lang rekke kjende musikarar; frå Carlos Kleiber og Elvis Costello til Benny Andersson og Björn Ulvaeus frå ABBA.

– Anne Sofie von Otter er svært ettertrakta og har ein omfattande konsertkalender som i år mellom anna tek ho til Wien, Paris, London, Warszawa og Geneve. Og no er også Geiranger på turnélista, seier Eide.

Den andre spelestaden i Noreg på von Otters turnérute er enno ikkje offentleg. Men den verdskjende sangeren kallar Noreg eit draumeland å besøke og synge i, og helsar varmt til naboen: – Naturens skjønnheit hos vår kjære nabo er makalaus, og eg og mine medmusikarar gledar oss veldig til å komme til Geiranger, seier von Otter.

Von Otter kjem til Geiranger med Leif Kaner-Lidström på piano og Fabian Fredriksson på akustisk og elektrisk gitar. – Programmet vil spegle den allsidige karrieren til von Otter, forklarar Eide. – Saman vil dei presentere eit repertoar av hennar personlege favorittstykker, og vil vise kor allsidig songar ho er.

Festspela i Geiranger går av stabelen 14.-17. september og brukar verdsarvområdet som ramme for kunst- og kulturopplevingar. – Under festivalhelga vert det konsertar både innandørs, ute på fjorden og på fjellet 1500 meter over havet, der publikum kjem tett på både artistane og naturen, avsluttar Eide.