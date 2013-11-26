Kunstmusikk

Statoilstipendet til Guro Kleven Hagen

26.11.2013
- Red.

Den 19 år gamle fiolinisten ble i går tildelt Statoils talentstipend innen klassisk musikk for 2013.

Stipendet er en del av Statoils talentprogram Morgendagens Helter, der selskapet støtter unge utøvere innenfor utdanning, idrett og kultur. Stipendet innen klassisk musikk er på én million kroner.

Juryleder Leif Ove Andsnes forklarte juryens valg som følger:

– Guro Kleven Hagen er en musiker som tross sin unge alder, allerede er et kjent navn i Norge. De fiolinistiske ferdighetene hennes er udiskutable, og hun har en poesi i sitt spill som fascinerer. Kleven Hagen er en svært grundig og seriøst arbeidende musiker som stadig utvikler seg, både som solist og kammermusiker. Det er lett å bli imponert og berørt av hennes utstråling på scenen, og vi er sikre på at vi vil få høre mye til henne i årene som kommer, både på norske og utenlandske scener, sier juryleder Leif Ove Andsnes.

Den unge fiolinisten fikk andreplass i Eurovisjonens konkurranse for unge musikere i Wien i 2010, og debuterte med Oslo Filharmoniske Orkester våren 2011. De siste to årene har hun også studert hos professor Antje Weithaas ved Hanns Eisler Hochschule für Musik i Berlin, og har allerede rukket å markere seg internasjonalt.

Neste år gir hun ut sin første solo-CD med Bruch og Prokofievs fiolinkonserter med samme orkester i ryggen. Hagen har også spilt med flere andre symfoniorkestre, bl.a Kringkastingsorkesteret, Sjælland Symfoniorkester i Danmark og Karelia Opera Orchestra i Russland.

I juryen for talentstipendet i klassisk musikk sitter Tine Thing Helseth, Randi Stene, Peter Herresthal, Rolf Lennart Stensø og Per Boye Hansen, i tillegg til juryleder Leif Ove Andsnes.

Tidligere mottakere av klassisk-stipendet inkluderer blant annet Ole Edvard Antonsen, Mari Eriksmoen, Henning Kraggerud, Eldbjørg Hemsing Christian Ihle Hadland, Vilde Frang Bjærke og dagens juryleder Leif Ove Andsnes.

