Kunstmusikk

Statoilstipend til Eivind Holtsmark Ringstad

Publisert
17.11.2014
Skrevet av
- Red.

Den 20 år gamle bratsjisten mottok millionstipendet under en konsert i Oslo i kveld.

Eivind Holtsmark Ringstad er fremdeles student ved Barratt Due Musikkinstitutt, men har vært solist med flere av landets profesjonelle orkestre, og fikk mye oppmerksomhet da han i 2012 vant NRKs solistkonkurranse Virtuos, og deretter konkurransen Eurovision Young Musicians, som første nordmann.

Juryleder Leif Ove Andsnes uttaler følgende om stipendvinneren:

– Eivind Holtsmark Ringstad er en musiker med sterk autoritet og personlig uttrykk og en gripende nerve i sitt spill. Instrumentalt er han allerede på et høyt internasjonalt nivå, og musikerpersonligheten hans har utviklet seg med stormskritt de siste årene. Selv om bratsjen ikke er det mest brukte solistinstrumentet, har vi stor tro på at Holtsmark Ringstad kan nå langt som solist og kammermusiker i det internasjonale musikkliv.

I en pressemelding opplyser Eivind Holtsmark Ringstad at stipendet skal brukes til videre studier, reiser og til å finansiere et nytt instrument.

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Fra Nordting

Like fint som å danse? Nei, fysj!

Festspillene i Nord-Norge blir både tydeligere og dristigere med grov, politisk åpningssatire à la 1970-tallet, mener Tellef Øgrim.

Guro Kleven Hagen

Statoilstipendet til Guro Kleven Hagen

Den 19 år gamle fiolinisten ble i går tildelt Statoils talentstipend innen klassisk musikk for 2013.

Ensemble Allegria mottok Statoilstipendet

Takket ja til «oljemillionen».

Eivind Holtsmark Ringstad vinner av Statoilstipendet

Årets nominerte til Statoils talentstipend er klare

Fire unge musikere kan vinne den klassiske musikkprisen.

Lise Davidsen i semifinalen til millionstipend fra daværende Statoil Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Lise Davidsen årets vinner av Statoil-stipendet i klassisk musikk

Sopranen fra Stokke mottok mandag millionstipendet.

Sonoko Miriam Welde Foto: Nadia Norskott

Disse er nominerte til Statoils talentstipend

To cellister, en fiolinist, en pianist og en tenor kan vinne den klassiske musikkprisen.

Flere saker

Trompetist Tine Thing Helseth til Risør kammermusikkfests kunstneriske ledelse i

Tine Thing Helseth inn i ledelsen av Risør kammermusikkfest

Trompetisten Helseth del av Risør kammermusikkfests kunstneriske ledelse fra og med festivalen i 2020.

Swing'it

Swing'it, Tyskland!

Tradjazzbandet Swing’it satser egne penger for å spille turné i Tyskland.

Inga Moen Danielsen og Espen Pedersen

Ballade, Syn og Segn og Norsk Barneblad i punktskrift

Et nytt samarbeid skal gjøre norske kulturtidsskrifter tilgjengelige for blinde og svaksynte lesere, og Ballade, Syn og Segn og Norsk...