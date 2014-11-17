Statoilstipend til Eivind Holtsmark Ringstad

Den 20 år gamle bratsjisten mottok millionstipendet under en konsert i Oslo i kveld.

Eivind Holtsmark Ringstad er fremdeles student ved Barratt Due Musikkinstitutt, men har vært solist med flere av landets profesjonelle orkestre, og fikk mye oppmerksomhet da han i 2012 vant NRKs solistkonkurranse Virtuos, og deretter konkurransen Eurovision Young Musicians, som første nordmann.

Juryleder Leif Ove Andsnes uttaler følgende om stipendvinneren:

– Eivind Holtsmark Ringstad er en musiker med sterk autoritet og personlig uttrykk og en gripende nerve i sitt spill. Instrumentalt er han allerede på et høyt internasjonalt nivå, og musikerpersonligheten hans har utviklet seg med stormskritt de siste årene. Selv om bratsjen ikke er det mest brukte solistinstrumentet, har vi stor tro på at Holtsmark Ringstad kan nå langt som solist og kammermusiker i det internasjonale musikkliv.

I en pressemelding opplyser Eivind Holtsmark Ringstad at stipendet skal brukes til videre studier, reiser og til å finansiere et nytt instrument.