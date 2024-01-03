Marked for Musikk 2024 åpent for produksjonsforslag

Visningsarenaen for konserter rettet mot barn og ungdom flytter i år fra Larvik til Bodø. Frem til 15. februar kan du sende inn dine programforslag.

Marked for Musikk ble første gang arrangert i 2010, og Larvik har vært visningsstedet gjennom årene. I 2024 blir det fire dager lange arrangementet flyttet til Bodø, som er en av Europas tre kulturhovedsteder i år.

Siden Bodø har æren av å være europeisk kulturhovedstad i år og vertskap for Marked for Musikk og den internasjonale YAM-session (Young Audiences Music), byr dette året på spesielt mange gode grunner til å delta på Marked for Musikk, skriver arrangørene til oss, med en særskilt mulighet til å nå ut til både nasjonale og internasjonale arrangører. Undersøkelser har vist at hele 8 av 10 deltakere har fått jobb som direkte resultat av sin deltakelse på Marked for Musikk, opplyser arrangørene videre.

Nå oppfordrer de musikere, opphavere, produksjonsmiljøer og andre som lager konserter rettet mot barn og ungdom til å sende inn sine programforslag til visningsarenaen. Innmeldingen åpnet 1. januar, og er åpen til 15. februar.

Deltakerne på Marked for Musikk er blant annet representanter fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken. Men selv om du viser frem produksjonen for konsertarrangører, er det barna du faktisk spiller for, presiserer arrangørene: På konsertene er det de unge publikummerne som sitter nærmest scenen, nettopp for å gi utøverne en realistisk og god setting. Produksjonene skal være tilpasset alderen 0-19 år.

Årets Marked for Musikk arrangeres av Nordland fylkeskommune i samarbeid med Bodø kommune, Vestfold fylkeskommune, Larvik kommune og Kulturtanken.

Tidsrommet for årets Marked for Musikk er 16.-19. september 2024, og stedet er selvsagt Bodø. Her kan du lese mer om showcasearenaen Marked for Musikk, og om hvordan du melder inn en produksjon.