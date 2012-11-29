Kunstmusikk

Minnepris til Ore

Publisert
29.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Årets vinnere av Hans Christian Ostrøs minnepris er komponisten Cecilie Ore og dramaturgen Bibbi Moslet.

Det skriver Aftenposten.

Prisen ble delt ut på Det Norske Teatret mandag kveld. Ore og Moslet får prisene for sine musikkdramatiske produksjoner av operaene «Dead beat escapement» og «Adam and Eve, a divine comedy».

«Det er særlig lagt vekt på deres modige kunstneriske arbeid med å belyse dødsstraff i USA og forholdet mellom fundamentalistisk religion og vold og kvinneundertrykkelse i de monoteistiske religioner som kristendommen, jødedommen og islam», heter det i styrets begrunnelse.

Prisen er oppkalt etter Hans Christian Ostrø, som ble drept av en geriljagruppe under et turistopphold i Kashmir i 1995.

GenreKunstmusikkOpera / MusikkteaterPriser

