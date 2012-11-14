Ytringsfrihetspris til Deeyah

Den norskpakistanske artisten får PEN-pris.

Den norske avdelingen av PEN International, verdens største forfatter- og ytringsfrihetsorganisasjon, har tildelt årets Ossietzkypris til den norsk-pakistanske sangeren, musikkprodusenten, filmskaperen og menneskerettighetsaktivisten Deeyah.

Ossietzkyprisen gis på bakgrunn av fremragende prestasjoner for ytringsfriheten.

Flyttet fra landet

Deepika Thathaal ble født i Oslo i 1977 og fikk platekontrakt i en alder av 13 år. Det første albumet, I All Slags Lys, kom ut i 1992.

Thathaal flyttet fra Norge i 1996 etter å ha opplevd langvarig trakassering fra det norskpakistanske miljøet. Hun er nå bosatt i London.

Prisen vil bli delt ut under en seremoni på Litteraturhuset i Oslo, torsdag 15. november kl 1900.