Bransjen

Vil bli mer bevisst

Publisert
24.05.2013
Skrevet av
Ida Habbestad

Kaja Gunnufsen mener at oppdraget for H&M Loves Music har fått en bismak.

I innlegget «», spør Jenny Dellegård om artistene ved H&M Loves Music har tenkt gjennom hva det betyr å spille under selskapets logo.

Kaja Gunnufsen spiller på H&M-festivalen i Oslo i ettermiddag, og har forståelse for at Dellegård stiller spørsmål ved deltakelsen.

— Jeg synes det er bra at spørsmålet kommer opp, og angrer nok litt på at jeg sa ja. Jeg er ny som musiker, og kanskje litt blendet av et oppdrag som er godt betalt. Men dette var en lite gjennomtenkt beslutning fra min side, som nå har fått både konsekvenser og en bismak, sier hun.

Gir honoraret til en rettighetsorganisasjon
Gunnufsen forteller at hun vurderte å trekke seg fra oppdraget etter ulykken i Bangladesh, men kom til at å gjennomføre var ryddigst.

— Hennes & Mauritz var kritisert også før ulykken. Problemet er at jeg sa ja i utgangspunktet, sier hun.

I stedet donerer hun honoraret sitt til en organisasjon i Bangladesh som arbeider for ungdommers rettigheter.

— Jeg synes det var en bedre løsning, men noen mener sikkert at det er feigt. Det sier noe om det komplekse i denne saken, sier Gunnufsen,

Forbruker- eller artistansvar?
For selv om hun vil bli mer bevisst på hvilke oppdrag tar på seg, er det mange problemstillinger knyttet til det å tenke mer ideologisk. Et er hvilke selskaper det er forsvarlig å jobbe for og ikke. Et annet er den forbrukerorienterte måten vi lever på mer generelt.

— Jeg har for eksempel snakket med noen som mente det er verre å støtte H&M som forbruker enn å stille opp for dem som artist. Jeg kommer ikke til å spille for H&M igjen, men jeg har klær fra H&M, sier Gunnufsen.

Den siste tiden har debatten om Statoilstipendet blusset opp igjen, ført i pennen av Nok oljesponsing. Norge er i stor grad finansiert av oljepenger, og Aftenpostens kulturredaktør, Knut Olav Åmås svarte i en kommentar at han ikke helt ser at pengene hvitvaskes om de først går gjennom statsbudsjettet.

— Hva tenker du om det?

— Forskjellen slik jeg ser det er at om du velger å motta et stipend fra et selskap, så velger du også konkret å støtte det aktuelle selskapet. Men artister trenger kulturstøtte, å la være å ta i mot offentlige midler ville gjøre det helt umulig for mange. Det er jo det som gjør dette så komplekst, sier Gunnufsen.

— For meg har denne diskusjonen aller mest vært en aha-opplevelse om at jeg må være mer bevisst på hvilke valg jeg tar som musiker. Det er bra at spørsmålene kommer opp så man får diskutert dem. Artistene må selv få velge hvilke holdninger de har. Men man må gjøre seg noen tanker rundt det, man kan ikke være ukritisk og bare spille.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

