Kunstmusikk

Andsnes gjør billig Beethoven

Publisert
08.11.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

På Norges musikkhøgskole i kveld.

Det er altså ikke en billig tolkning det er snakk om, men at Leif Ove Andsnes gjør en gjesteopptreden på Norges musikkhøgskole. For skarve 150 kroner (50 for studenter) får en høre Andsnes spille Beethovens sonate nummer 22 i F-dur, opus 54.

Konserten er Musikkhøgskolens akkompagnatørers ønskekonsert, og setter skolens klaver-akkompagnatører i sentrum. Andre pianister er Tor Espen Aspaas, Matti Hirvonen og Desiree Paulsen Bakke.

Mona Julsrud skal synge Schubert-lieder med Poulsen Bakke, og fløytist Per Flemstrøm spiller fra Müllernliedern av samme komponist.

Konserten finner sted i Lindemansalen på Musikkhøgskolen i kveld klokken 19.30. Hele programmet finner du her.

