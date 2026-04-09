Fra en samling med tidligere Kupp-deltakere.

(Foto: Ousu Leigh)

NotisBransjen

Søker unge komponister som vil ut

09.04.2026
- Red.

Vil gi komponister under 35 år en internasjonal dytt. Det inkluderer penger.

Kupp er et utviklings- og nettverksprogram for profesjonelle komponister under 35 år som ønsker å utvikle sitt kunstnerskap, bygge internasjonale nettverk og realisere nye prosjekter. Norsk Komponistforening skriver i en pressemelding om samarbeidet med Music Norway.

De søker nå seks komponister til programmet for perioden 2026–2027. De vil ha med folk som arbeider profesjonelt innen kunstmusikkfeltet, og vil velge noen med en tydelig kunstnerisk profil og ønsker å utvikle internasjonal aktivitet og samarbeid.

Komponist Louisa Palmi framfører i Harstad Kulturhus. (Foto: Steve Nilsen)

Komponist Louisa Palmi framfører i Harstad Kulturhus. (Foto: Steve Nilsen)

I pressemeldinga siteres komponist Louisa Palmi: – Kupp var en gamechanger for karrieren min. Etter programmet begynte verkene mine å nå store internasjonale scener. Palmi var med som Kupp-deltaker i 2023–24.

Deltakerne skal igjernnom følgende temaer: Internasjonal strategi og posisjonering, kunstnerisk profil og kommunikasjon, prosjektutvikling og finansiering, digitale strategier og promotering, møter med kuratorer, festivaler og andre bransjeaktører. De får et komponisthonorar på 100 000,- i tillegg til 30 000,- i prosjektstøtte.

Arbeidet tar utgangspunkt i deltakernes egne kunstneriske prosjekter, står det i pressemeldinga, som også lenker til et søknadskjema på komponist.no.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

