Salt i Oslo kan bli nødt til å stenge dørene

Myndighetene varsler full stopp av aktivitet innen 1. juli.

Salt, et av Oslos største trekkplastre med sin unike kombinasjon av badstuer, servering, kunst og kulturarrangementer, står nå i fare for å måtte stenge.

Den 13. mai meldte Avisa Oslo at Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt pålegg om å stanse all bruk av området til publikumsrettet virksomhet – inkludert serveringssteder, badstuer, forsamlingslokaler og arrangementer – innen 1. juli.

Dette skjer som følge av en tilsynskontroll der etaten avdekket flere ulovlige endringer og mangler som anses å kunne utgjøre en fare for liv og helse. Eetaten peker på at det er et misforhold mellom sikkerheten som kreves for ansatte og besøkende, og den åpne tilgjengeligheten som området ifølge regelverket skal ha.

Dersom Salt ikke retter opp i forholdene og etterkommer pålegget innen fristen, risikerer de dagbøter på opptil 600.000 kroner.

Saken har vakt stor oppsikt, og det er enda uvisst hva som blir utfallet for den populære kulturarenaen.