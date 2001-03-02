Jentejanitsjaren møter Duke

Jentejanitsjaren Bjølsen arrangerer for fjerde gang konsert på kvinnedagen 8. mars. Denne gang er det Duke Ellington og hans «Sacred Concerts» som står på programmet.

Det er Helge Hurum som har arrangert låtene for Jentejanisjaren Bjølsen. Med seg har storbandet også fått Vollenkoret fra Asker, samt solistene Ellen Nikolaysen, Olga Konkova og Mathilde Viddal.

— Vi gleder oss veldig til konserten, forteller trombonist Kari Sørensen. – Vi hadde øvelse med Vollenkoret for første gang på onsdag, og skal møtes igjen med solistene i helgen. Jeg tror vi har bra arrangementer, og vil kunne by på en spennende konsert.

Sørensen opplyser at Jentejanitsjaren Bjølsen startet i 1951, og at det den gangen ikke var vanlig for jenter å spille i korps.

— På 60- og 70-tallet hadde Bjølsen både jente-, gutte- og vanlig skolekorps. Etter hvert ble det jo helt vanlig for jenter å spille i korps, så i 1976 ville guttene slå seg sammen med oss. Det takket vi nei til. I dag er vi rundt tyve aktive jenter, som til sammen utghjør en bra besetning. Vi marsjerer ikke lenger, men har de siste fem årene gradvis bygd oss oppp musikalsk i samarbeidet med Helge Hurum. De siste fire årene har vi hatt konsert på kvinnedagen, der vi har spilt materiale av bl.a. Gerschwin og Iren Reppen, og jobbet med solister som Bodil Niska og Laila Dalseth. I fjor hadde vi fokus på latinamerikansk musikk, og opptrådde sammen med Anne Marie Giørtz og Trio de Janeiro.

Musikken til «3 Sacred Concerts» er opprinnelig skrevet av Duke Ellington for en tradisjonell storbandbesetning, mens det i Helge Hurums arrangement i tillegg er instrumenteres med en treblåsergruppe, bestående av fløyte, fire klarinetter og bassklarinett. I tillegg har Hurum også benyttet seg av to waldhorn, Euphonium og tuba.

Blant sangene man kan forvente å høre torsdag og lørdag, er «In the beginning», «Tell me it`s truth», «Come Sunday», «Aint but the one», «Almighty» , «David Danced»,

«Will you be there», » T. & T.T.», «Freedom», «The Brotherhood», «Heaven» og «Something`bout believing».

Konserten avholdes i Kampen kirke, torsdag 8.mars kl 19.30, og i Østenstad kirke i Asker, lørdag 10.mars kl.18.00.

Billettene koster henholdsvis kr.150,-/100,- og kan kjøpes ved inngangen.