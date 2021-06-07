Illustrasjonsbilde

(Foto: Kristian Dugstad / Tono)

Vil ha endringer i Tono: – Et alvorlig demokratisk problem

07.06.2021
Siri Narverud Moen

Nopa – som organiserer musikkskapere og tekstforfattere – foreslår to endringer på Tonos årsmøte, i det de mener er en mer demokratisk retning.

Nopa, som representer rettighetshavere hovedsakelig i rytmiske sjangre, vil ha endringer i Tono. Tono samler inn og fordeler vederlag på vegne av opphavere innen musikk – etter lisensiering, framføring, kringkasting, med mer.

Vil kunne endre fordeling med færre stemmer enn i dag
Før årsmøtet 8. juni har Ole Henrik Antonsen fremmet to endringsforslag. Antonsen er styreleder i Nopa – og fremmer endringene som andelshaver i Tono, og som representant for de Tono-medlemmene som er medlemmer i Nopa:
I dag krever vedtektsendringer i vederlagsorganisasjonen sju tideler av de avgitte årsmøtestemmene. Antonsen og Nopa vil endre dette til 2/3-flertall.

Videre vil Nopa-representanten at Tonos beslutninger som handler om midler til avregning eller kulturelle midler, kun krever alminnelig flertall. I dag kreves minst 3/4-flertall stemmer for å vedtak om dette.

I begrunnelsen for endringsforslaget skriver Antonsen:

Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA (Foto: Anne Valeur)

«I Nopa mener vi det er et alvorlig demokratisk problem at selv om et stort flertall i styret ønsker en endring i fordeling av avregning, så kan tre styremedlemmer blokkere slik at saken ikke vedtas. Det foreslås derfor at flertallskravet i styret i alle saker skal være i tråd med samvirkelovens hovedregel om alminnelig flertall.» Antonsen vil ikke kommentere endringsforslagene sine ytterligere til Ballade.

Ballade erfarer at endringsforslagene vil skape debatt.

Dagens ordning i Tono vekter i praksis forskjellige medlemsgrupper forskjellig. For eksempel har Nopa sine representanter flere andelshavere bak seg enn Komponistforeningen har, inn i Tono-styret.

Red. anm.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

