Sør-afrikansk deltagelse på Norsk jazzforums sommerkurs

Norsk jazzforums årlige sommerkurs i jazzimprovisasjon arrangeres i disse dager i Søgne utenfor Kristiansand. I tillegg til over 70 norske deltakere har kurset i år fått besøk av to instruktører og fem unge jazzmusikere fra Sør-Afrika. Dette er første gang i Sør-Afrikas historie at en gruppe jazzstudenter får støtte til en slik reise fra Sør-Afrikas kulturmyndigheter, forteller Norsk jazzforum.

Besøket er i følge Norsk jazzforum et resultat av en lang prosess, bl.a. etter at den norske jazzgruppa Søyr besøkte i Cape Town i 2004, som en del av et større utvekslingsprogram.

Pianisten André Petersen fra Sør-Afrika var også i fjor instruktør ved Norsk jazzforums sommerkurs, og gjorde uken etter en flott fremtreden med Søyr ved Oslo Jazzfestival. I år vil i tillegg gitaristen Alvin Dyers, en av de mest kjente jazzmusikerne fra Cape Town, undervise under sommerkurset.

Men det mest gledelige ved årets kurs er likevel det faktum at sommerkurset har fått med 5 unge sør-afrikanske jazzstudenter; Chris Engel (sax), Clayton September (trommer), Jonathan Rubein (bass), Kyle Shepard (piano) og Nomfundo Xaluva (vokal). Alle i alderen 18-21 år.

Studentenes deltagelse på Norsk jazzforums sommerkurs har vakt betydelig oppsikt og medieomtale i hjemlandet, og en sør-afrikansk journalist besøker kurset i løpet av uken.

Årets kurs er det største som noen gang er avholdt, med i alt 75 deltagere og 11 instruktører.

Lærerkreftene er i følge Norsk jazzforum hentet fra de beste pedagogene innen den norske jazzeliten. I år består staben av Petter Wettre (sax), Eckhard Baur (trompet), Ernst-Wiggo Sandbakk (trommer), Terje Gewelt (bass), Knut Værnes (gitar), Torgrim Sollid (trompet), Morten Halle (arrangering, satslære og sax), Tone Åse og Elin Rosseland (vokal).

— Norsk jazzforums sommerkurs i jazzimprovisasjon har vært arrangert hvert år siden 1979, og de kunstneriske og pedagogiske suksessene gjennom disse årene er mange. Dette bekreftes ikke minst av at musikere som Sidsel Endresen, Audun Kleive, Frode Alnæs, Christian Wallumrød, Live Maria Roggen og mange flere har startet sin karriere nettopp her, forteller informasjonsleder Camilla Slaattun Brauer.

Norsk jazzforum trekker også frem et sitat av en artist som vel ikke er mest kjent for sin befatning med jazzen.

— Det var på sommerkurset jeg første gang forsto at det ikke var farlig å improvisere, sier Bertine Zetlitz, som var sommerkursdeltaker i 1998.

Årets sommerkus ble arrangert i perioden 31. juli. – 7. august på Agder Folkehøgskole i Søgne.