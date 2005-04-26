Harald Devold ny styreleder i Norsk jazzforum

26.04.2005
- Red.

Under Norsk jazzforums landsmøte på Voss i helgen ble det vedtatt at organisasjonen skal arbeide for at Vestnorsk jazzsenter blir såkalt knutepunktinstitusjon. Landsmøtet vedtok også at Trondheim jazzorkester prioriteres som det første ensemblet i Norsk jazzforums satsing på store ensembler. Ellers ble Harald Devold fra Musikk i Finnmark valgt som ny styreleder i Norsk jazzforum.

Vestnorsk Jazzsenter som knutepunkt og satsing på Trondheim Jazzorkester

Under Norsk jazzforums landsmøte på Voss i helgen ble det vedtatt at organisasjonen skal arbeide for at Vestnorsk jazzsenter blir knutepunktinstitusjon. Målet er å oppnå knutepunktstatus allerede i 2006. Sammen med videreutviklingen av Nasjonal jazzscene i Oslo blir dette i følge den vedtatte handlingsplanen Norsk jazzforums viktigste oppgaver de neste årene.

Landsmøtet vedtok også at Trondheim jazzorkester prioriteres som det første ensemblet i Norsk jazzforums satsing på store ensembler. Trondheim jazzorkester blir første steget på veien mot etablering av fem profesjonelle store jazzensembler i tråd med utredningen ”Store jazzensembler – dynamiske og forutsigbare” (juli 2004).

Harald Devold ny styreleder

Harald Devold ble valgt som ny styreleder i Norsk jazzforum, med Jan Ole Otnæs som nestleder. Devold var tidligere nestleder, og bytter dermed plass med Otnæs som har sittet de siste fire årene.

Harald Devold er musikksjef for Musikk i Finnmark og er i tillegg aktiv saksofonist. Etter utdannelse ved Norges Musikkhøgskole har han arbeidet som frilansmusiker i Oslo og med turnéleder-ansvar for en rekke norske artister, blant annet Oslo Groove Company.

— Å lede en kreativ organisasjon som Norsk jazzforum krever store ører og evne til å få mange ulike aktører til å spille sammen. Organisasjonen er slagkraftig men har mange interesser som skal dra i samme retning for å nå frem til et stort publikum i inn og utland, sier nyvalgt styreleder Harald Devold i en pressemelding fra Norsk Jazzforum.

Det nye styret i Norsk jazzforum

Ny styreleder er altså Harald Devold (Musikk i Finnmark/musiker, Vadsø), med Jan Ole Otnæs fra MoldeJazz som nestleder.

Øvrige styremedlemmer er Lars Mossefinn (Vossa Jazz, Voss), Hild Sofie Tafjord (musiker, Oslo), Håvard Bertling (Røyken Jazzforum, Røyken), Erling Aksdal (Jazzlinja ved NTNU, Trondheim), Ane Marte Hammerø (frivillig jazzfestival-medarbeider, Oslo), Kristin Sevaldsen (musiker, Lillehammer) og Alf Jakobsen (Jazzklubben i Ørsta og Volda).

Varamedlemmer er Even Thunes Jensen (Sørnorsk jazzsenter, Arendal), Helleik Kvinnesland (MaiJazz, Stavanger) og Michael F. Duch (musiker, Trondheim).

Landsmøtet i Norsk jazzforum ble avviklet 22. – 24. april i Kulturhuset Fraktgodsen på Voss. Sentrale spørsmål som ble drøftet var blant annet videreutvikling av de regionale jazzsenterne, etableringen av Nasjonal jazzscene i Oslo, drift av profesjonelle store jazzensembler, eksport av norsk jazz, frivillighetsarbeide og publikumsoppslutning.

Blant deltagerne på landsmøtet var både regionale jazzsentre, jazzklubber, jazzfestivaler, storband og musikerrepresentanter fra hele landet.

Geir Lysne Listening Ensemble, OJF 50 år

Utredning med krav om løft for store jazzensembler

Norsk jazzforum vil bedre forholdene for store jazzensembler i Norge. De står bak utredningen «Store Jazzensembler – dynamisk og forutsigbar»,...

Jaga Jazzist

Norsk Jazzforum: – Store forskjeller mellom symfoniorkestre og storband som fokuserer på kunstmusikk

– Til tross for at dagens profesjonelle utgaver av både symfoniorkestre og storband fokuserer på framføring av kunstmusikk, er det...

Geir Lysne,

Fast støtte til store jazzensembler: – Alle forutsetninger for lykkes

I denne tredje og avsluttende bolken om de store, norske jazzensemblene går utvalget bak utredningen «Dyanamisk og forutsigbar» inn på...

Saxappell

Statsbudsjettet 2005: Ikke fem øre til Nasjonal jazzscene

Molde Jazzfestival ligger an til å bli en av statsbudsjettets store kultur-vinnere, med en påplussing på budsjettet på hele 1,...

Bugge Wesseltoft live

Over 1 million kroner til norske jazzutøvere

Norsk jazzforum har i første halvår 2004 tildelt i overkant av én million kroner til norske jazzutøvere gjennom sine støtte-ordninger....

In the country, foto: Rikskonsertene/Nicki Twang

Årets unge jazzmusikere – fra Molde til Molvær

Førstkommende lørdag spiller bandet In the country på Rockefeller. Gruppa gikk av med seieren under Jazzintro-finalen i Molde, og nå...

