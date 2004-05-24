Prisdryss i Bergen

Bergen har de siste dagene vært åstedet for et veritablet prisdryss. Mens pianisten Joachim K. Kwetzinsky fra Oslo og slagverkeren Kjell Tore Innervik fra Narvik vant Rikskonsertenes INTRO – klassisk på lørdag 22.mai, vant saksofonisten Marius Neset fra Os Nattjazzprisen samme dag. Og alt dagen før ble pianist Nils Mortensen tildelt Robert Levins Festspillpris, overrakt ham av Mona Levin, som er styreleder i Robert Levins Festspillfond.

Kjell Tore Innervik (30) og Joachim K. Kwetzinky (26) ble kåret til vinnere i årets INTRO-finale under Festspillene i Bergen lørdag ettermiddag, etter en lang finalekonsert i Logen. Under finalekonserten kjempet 6 av landets aller beste, unge klassiske utøvere om plass i Rikskonsertenes 3-årige lanseringsprogram INTRO-klassisk og juryen plukket ut 2 verdige vinnere. Det var i alt 25 søkere til årets INTRO-klassisk.

Slagverkeren Kjell Tore Innervik (30) er fra Narvik men bor for tiden i Oslo. Han jobber som frilansmusiker, pedagog og er svært aktiv innen samtidsmusikkmiljøet i hovedstaden. På finalekonserten spilte han verker av Xenakis og Wood.

— For meg gir INTRO-klassisk et solid fundament for å jobbe videre som solist og kammermusiker. Gjennom Rikskonsertenes produksjonsapparat og store kontaktnett får jeg nå mulighet til å utvikle programmer, innstudere verker, og ikke minst presentere den mangfoldige slagverksmusikken for et bredt publikum i hele Norge. Det gir en enorm mulighet og jeg er veldig takknemlig av å bli plukket ut i hard konkurranse med mange dyktige musikere, sier en overveldet Kjell Tore Innervik i en kommentar etter tildelingen.

Innervik har følgende utdannelsesbakgrunn: Fra Norges musikkhøgskole (NMH) har han Faglærerstudiet og videreutdanning med soloinstrument/kammermusikk (2001). Han tok Diplomstudiet i 2003. Han er aktiv i samtidsmusikkmiljøet i Norge og har gitt en rekke konserter, både alene og i ensembler som Twine, Oslo Sinfonietta og Cikada. Han har selv bygget en kvarttonemarimba og en kvarttonevibrafon, som eksamensjuryen fra NMH uttalte «vil få stor betydning for videre utvikling av slagverksmusikken». Flere av landets komponister har spesialskrevet verker for disse instrumentene. Han vant 1. pris i Philips Conoco musikkpris (2003).

Pianisten Joachim Kjelsaas Kwetzinsky (26) er fra Oslo, hvor han holder på med å avslutte Diplomstudiet ved Norges musikkhøgskole. På finalekonserten spilte han verker av Bach, Thommessen, Thoresen, Sjostakovitsj og Sjsjedrin.

— INTRO-klassisk er en veldig bra starthjelp. Det betyr mye å vinne en slik konkurranse og det gir en fantastisk inspirasjon til mitt videre arbeid som pianist. Først må jeg avslutte mitt Diplomstudium på Musikkhøgskolen, deretter ser jeg mange muligheter i lanseringsprogrammet til å lage konserter og konsepter, og ikke minst spille for et stort publikum. Jeg er veldig interessert i russisk musikk og jeg håper jeg får anledning til å jobbe videre med dette spesielt, sier en glad Joachim Kjelsaas Kwetzinsky etter tildelingen.

Kwetzinsky er også utdannet fra Norges musikkhøgskole: Kandidatstudiet (2002). Han avslutter Diplomstudiet våren 2004 med Einar Steen Nøkleberg som lærer. Han har tidligere studert med Liv Glaser og Jiri Hlinka.

Joachim har gjort en rekke solo-opptredener og kammerkonserter i Norge, Litauen, Russland, samt i Salzburg (Østerrike). Han var prisvinner i den tredje internasjonale Concours Grieg pianistkonkurranse i Oslo (2002) og i Ungdommens Pianomesterskap i Stavanger (1993).

Juryen, bestod av Einar Sobu (leder), Håkon Austbø, Øystein Birkeland, Svein Bjørkøy, Ingela Øien og Arnfinn Refsdal. INTRO-klassisk har sine røtter i Rikskonsertenes ordning med debutstøtte, og har allerede en 26-årig lang historie. Praktisk talt alle Norges beste klassiske musikere har i sin tid fått støtte og har vært med i ordningen. I dag er ordningen 3-årig. Musikere tilknyttet lanseringsprogrammet er Norges ypperste, unge klassiske utøvere. De blir presentert på mange av de Norges ledende festivaler, blant annet med hver sin solokonsert under Festspillene i Bergen og nyter godt av Rikskonsertenes nasjonale og internasjonale kontaktnett for turnévirksomhet. De får dessuten rådgiving, produksjonshjelp og blir profilert på en egen nettside. For mer informasjon kan man klikke her.

Nattjazz-pris og Robert Levins Festspillpris

Nils Mortensen, som lørdag 21. mai vant Robert Levins Festspillpris, Nils Mortensen (1971) kommer fra Flekkefjord, og har spilt klaver siden 3-års alderen. Han er utdannet ved Musikkhøgskolen i Oslo, Ecole Normale de Musique i Paris og ved Hochschule für Musikk und Theater Hannover. Einar Steen-Nøkleberg har vært hans viktigste lærer. I tillegg har han studert med Hans Leygraf og Tatjana Nikolajeva. Mortensen har vunnet en rekke priser, blant annet Mozarteum-prisen i Salzburg i 1998. Han har vært solist med flere av de norske orkestrene og turnert utenlands. Mortensen har også tidligere gjestet Festspillene og var solist med Kringkastingsorkesteret i Griegs a-moll konsert i 1998.

Robert Levins Festspillpris er tidligere tildelt pianistene Leif Ove Andsnes, Håvard Gimse, Helge Kjekshus, Vebjørn Anvik, Sigurd Slåttebrekk, Reidun Askeland, Wolfgang Plagge, Einar Røttingen, Sveinung Bjelland og Gunilla Süssmann.

Styret i Robert Levins Festspillfond, hvorav ett medlem oppnevnes av familien og to av Festspillenes styre, består av kritiker og skribent Mona Levin, Festspilldirektør Bergljót Jónsdóttir og styreformann for stiftelsen Festspillene i Bergen, Jannik Lindbæk.

Også jazzen har hatt en viktig prisutdeling, memlig Nattjazz-prisen / Sparebanken Vest talentpris 2004, som lørdag 22.05 klokken 22.30 ble delt ut av Nattjazzsjef Jon Skjerdal og Sparebanken Vests Jørn Lekve til saxofonisten Marius Neset fra Os.

— Årets prisvinner har til tross for sin unge alder gjennom de siste årene markert seg som en sterk instrumentalist, med god musikalsk innsikt og sterk musikalsk utvikling. Som instrumentalist har han alt utviklet en egen tone og særegen stil, og har vist at han er klar for en stor karriere på jazzscenen, heter det i juryens innstilling.

I år er det fjerde gangen prisen deles ut, og de tidligere prisvinnerene er: Heidi Torsvik (2001), Tarjei «Talentet» Strøm (2002) og Kristoffer Chelsom Vogt (2003).