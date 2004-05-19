Kick-off for Nattjazz 2004

Den ene folkefesten i Bergen skal nå avløses av den neste. 17. mai er unnagjort, og i dag er det klart for både Festspillåpning, og starten på årets Nattjazz. – Åpningsdagen, med sine 11 konserter, setter standarden for årets festival, mener festivalleldelsen, som sier at Nattjazz 2004 med sine 86 konserter er den mest omfattende av de 32 festivalene som har gått av stabelen.

Det er et omfattende apparat som må settes i sving for å ta hånd om de vel 350 utøvende musikerne, deres managere, teknikere og ikke minst publikum som kommer for å oppleve dem. Arbeidet til de nesten 300 personene som er involvert i avviklingen av årets festival er godt i gang, og selv om stress- og nervøsitetsnivå nok er høyere enn vanlig hos en del av disse, ser det meste ut til å være under kontroll, melder Nattjazz’ pressekontor.

— På festivalkontorene kan man merke den spente, forventningsfulle stemningen. Det er mye å glede seg til av musikk, og åpningsdagen er ikke noe unntak, skriver informasjonsavdelingen til «Noreuropas lengste jazzfestival».

— Dagen starter med to BAJAZZ-konserter for barnehagebarn på Sardinen USF Verftet og to gratis utekonserter på Nattjazz’ sin egen utescene på Vågsbunnen. Senere på kvelden blir det full åpningskveld på USF Verftet med mulighet til å oppleve 7 ulike band, et afrikansk og 6 fra mer hjemlige trakter. Disse spenner over et vidt musikalsk spekter, så her skulle det være noe å hente for alle.

Fra Elfenbenskysten kommer Manu Gallo & Le Djiboi. Som tidligere bassist og korist for verdensstjernene i Zap Mama er hun ikke ukjent med verken Bergen eller Nattjazz. På sin siste utgivelse, som også er den første som soloartist, tar hun utgangspunkt i sin egen bakgrunn fra Elfenbenskysten. Hun synger om ting som betyr noe. Gjennom fabelaktige melodier og fengslende rytmer formidler Manou Gallo stemninger og følelser. Denne musikken går rett til hjertet. «The music I play on the album is the music of today. It’s not commercial or traditional, just genuine world music.»

Det norske programmet denne dagen er veldig sterkt. Arve Henriksen har i en årrekke vært regnet som en av de aller fremste moderne norske improvisasjonsmusikerne. Som trommeslager og leder av Generator X er heller ikke Audun Kleive for noen nybegynner å regne. Han har helt siden tiden i Terje Rypdals Chasers vært omtalt som norges beatmeister extraordinaire. De elektronikainteresserte har en gylden mulighet til å få med seg Sir Duperman, alias den velrenomerte produsenten Jørgen Træen fra Bergen, mens den mer rocka delen av publikum kan kose seg med King Midas. I tillegg til disse står også bandene Kiruna og Groovy på programmet.

