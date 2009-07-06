Jazz

Lykkelig fusjon

Publisert
06.07.2009
Skrevet av
Ole Albrekt Nedrelid

BILDESPESIAL: Kaizers Orchestra og Farmers Market avsluttet Kongsbergfestivalen sammen.

Tekst og foto: Ole Albrekt Nedrelid

En av headlinerne på årets Kongsbergjazz skulle vise seg å bli en folkefest som avsluttet hele festivalen. Under navnet Kaizers Market ble Kaizers Orchestra og Farmers Market satt til å dele scenegulv for å gi av sin musikk til et takknemlig folkehav foran utescenen Tubaloon.

Rundt juletider i fjor dukket ideen opp om et samarbeid mellom de to bandene, der målet var en konsert i Kongsberg. Farmers Markets Stian Carstensen har bistått Kaizers i tidligere studioproduksjoner, så veien mellom bandene er ikke lang, selv om det musikalsk kan være en del ulikheter. Men også dette falt i god jord under konserten.

De sprelske taktartskiftene hos Farmers Market og den taktfaste ompagangen i Kaizers Orchestra fortonet seg smakfullt i møte med hverandre, etter at førstnevnte hadde åpnet med en egen avdeling. Kaizers-vokalist og -hovedmann Janove Ottesen lot vente på seg en god stund mens de to bandene delte repertoarliste, og da han omsider entret podiet, hersket det ingen tvil om hvilket band det var de fleste hadde møtt opp for å høre.

«Ned går solå, opp stige Kaizers Orchestra» proklamerte Ottesen på klingende rogalandsdialekt da både Farmers Market og solskinnet takket for seg et stykke ut i konserten.

Dagens norske jazzfestivaler ønsker å favne om et bredt publikum med sitt program. Dette bidrar fort til kontroversielle bookinger, men Kongsberg Jazzfestival har løst saken på en delikat måte, der et prosjekt som Kaizers Market viser hvordan én løsning kan være.

Slike vellykkede engangsfusjoner forutsetter riktige tilfeldigheter og litt flaks, likefullt er det verdt å se på dette som en god oppskrift på en omgjengelig folkefest.

Selv om Stian Carstensen vendte tilbake og spilte trekkspill med de gjenværende, ble det herfra og ut en eneste stor Kaizersfest bestående av omparock og oljefat.

