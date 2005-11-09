Egil Kapstad med kirkemusikalsk verk

«Skaptrønderen» Egil Kapstad har skrevet et kirkemusikalsk verk for Trondheim Symfoniorkest og Nidarosdomens Guttekor, som urframføres i Nidarosdomen fredag 11. november. Verket er en hyllest til Trondheim som kirkehovedstad og til selve Niodarosdomen. – Stedet virker som en magnet på meg, sier jazzmuikeren.

Den kjente norske jazzmusikeren Egil Kapstad har i følge Trondheim Symfoniorkester tapt sitt hjerte til Trondheim. Det skal han ha gjort allerede første gang i 1958 , da han spilte med en rekke av byens kjente jazzmusikanter. Og det har han fortsatt med.

Etter hvert er det blitt utallige reiser til trønderhovedstaden med konserter og jammer og mange hyggelige venner.

— Kapstad tilhører altså den lykkelige skare av såkalte ”skaptrøndere” som må ta en tur til Trondheim når abstinensen blir for stor, skriver Trondheim Symfoniorkester i forbindelse med konserten.

Forelskelsen i byen bunner også veldig mye i all historikken som knytter seg til byen som erkebispesete, til Nidarosdomen og Erkebispegården. Men ikke bare kirkehistorien, en interesse som opptar Kapstad meget, men også det å vandre rundt på historisk grunn i en usedvanlig vakker og gammel del av byen med den fantastiske katedralen som midtpunkt..

— Stedet virker som en magnet på meg. Alle veier, både historisk og i overført betydning, peker ut herfra, mener Kapstad.

På sine utallige besøk i Nidarosdomen har han ikke kunnet unngå å høre Nidarosdomens Guttekor, som han «synes er helt fabelaktig». Og komponisten Egil Kapstad ønsket å skrive noe for dem, en idé som tente guttekorets dirigent Bjørn Moe.

Resultatet ble et kirkemusikalsk verk, ”Duomo” for kor og orkester. Teksten er på latin og verket er i tre satser. Første og andre avsnitt bygger på tekster Kapstad fikk av en katolsk pater da han studerte gregoriansk sang, men det tredje avsnittet er en pilegrimsbønn komponisten fant under et besøk i Nidarosdomen, og som han fikk oversatt til latin.

Verket er en hyllest til Trondheim som kirkehovedstad før – og atter igjen?

TSO har inngått et samarbeid med Rikskonsertene om å presentere noen av musikerne i lanseringsprogrammet INTRO-klassisk. På denne konserten møter du derfor mezzosopran Eir Inderhaug som solist. Dirigent er Bjørn Moe, mens de øvrige solistene er Maria Stattin, mezzosopran, Kåre Bjørkøy, tenor, Thorbjørn Gulbrandsøy, baryton

Nidarosdomen, fredag 11. november kl. 19.30



Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

* Kapstad: «Duomo», bestillingsverk til guttekoret

* Schubert Messe i B