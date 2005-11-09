Jazz

Egil Kapstad med kirkemusikalsk verk

Publisert
09.11.2005
Skrevet av
- Red.

«Skaptrønderen» Egil Kapstad har skrevet et kirkemusikalsk verk for Trondheim Symfoniorkest og Nidarosdomens Guttekor, som urframføres i Nidarosdomen fredag 11. november. Verket er en hyllest til Trondheim som kirkehovedstad og til selve Niodarosdomen. – Stedet virker som en magnet på meg, sier jazzmuikeren.

Den kjente norske jazzmusikeren Egil Kapstad har i følge Trondheim Symfoniorkester tapt sitt hjerte til Trondheim. Det skal han ha gjort allerede første gang i 1958 , da han spilte med en rekke av byens kjente jazzmusikanter. Og det har han fortsatt med.

Etter hvert er det blitt utallige reiser til trønderhovedstaden med konserter og jammer og mange hyggelige venner.

— Kapstad tilhører altså den lykkelige skare av såkalte ”skaptrøndere” som må ta en tur til Trondheim når abstinensen blir for stor, skriver Trondheim Symfoniorkester i forbindelse med konserten.

Forelskelsen i byen bunner også veldig mye i all historikken som knytter seg til byen som erkebispesete, til Nidarosdomen og Erkebispegården. Men ikke bare kirkehistorien, en interesse som opptar Kapstad meget, men også det å vandre rundt på historisk grunn i en usedvanlig vakker og gammel del av byen med den fantastiske katedralen som midtpunkt..

— Stedet virker som en magnet på meg. Alle veier, både historisk og i overført betydning, peker ut herfra, mener Kapstad.

På sine utallige besøk i Nidarosdomen har han ikke kunnet unngå å høre Nidarosdomens Guttekor, som han «synes er helt fabelaktig». Og komponisten Egil Kapstad ønsket å skrive noe for dem, en idé som tente guttekorets dirigent Bjørn Moe.

Resultatet ble et kirkemusikalsk verk, ”Duomo” for kor og orkester. Teksten er på latin og verket er i tre satser. Første og andre avsnitt bygger på tekster Kapstad fikk av en katolsk pater da han studerte gregoriansk sang, men det tredje avsnittet er en pilegrimsbønn komponisten fant under et besøk i Nidarosdomen, og som han fikk oversatt til latin.

Verket er en hyllest til Trondheim som kirkehovedstad før – og atter igjen?

TSO har inngått et samarbeid med Rikskonsertene om å presentere noen av musikerne i lanseringsprogrammet INTRO-klassisk. På denne konserten møter du derfor mezzosopran Eir Inderhaug som solist. Dirigent er Bjørn Moe, mens de øvrige solistene er Maria Stattin, mezzosopran, Kåre Bjørkøy, tenor, Thorbjørn Gulbrandsøy, baryton

Nidarosdomen, fredag 11. november kl. 19.30

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

* Kapstad: «Duomo», bestillingsverk til guttekoret
* Schubert Messe i B

GenreKunstmusikkKonserter / Forestillinger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Egil Kapstad

Statsstipend til Egil Kapstad

– Egil Kapstad er en av våre fremste kunstnere innenfor jazzmusikken, uttaler kultur- og kirkeminister Valgferd Svarstad Haugland, i forbindelse...

Hilde Hefte

Jazz og filharmoni i Trondheim

Fredag 9. november møtes Trondheim Symfoniorkester og de to jazzkvartettene Egil Kapstad kvartett og Kristi Huke kvartett i Olavshallen til...

Eivind Aadland (Photo: Erik Berglund)

Tysk jubel for Trondheim Symfoniorkester – Eivind Aadland fortsetter som sjefdirigent og kunstnerisk leder

Det var solid med norsk musikk på programmet, da Trondheim Symfoniorkester nylig vakte stor begeistring i Tyskland. Nylig ble det...

Trondheim Symfoniorkester

TSO med en smak av turné

Trondheim Symfoniorkester og dirigent Eivind Aadland finsliper nå repertoaret før turneen til Tyskland med Lars Anders Tomter som solist i...

Elisabeth Norberg Schulz

TSO åpner sesongen med Mozart og Mahler

Det er sopranen Elizabeth Norberg-Schulz som skal åpne sesongen 04/05 med Trondheim Symfoniorkester, torsdag 26. august. TSO lover noen «riktig...

Ståle Kleiberg

TSO slipper CD med orkesterverk av Kleiberg

Trondheim Symfoniorkester har spilt inn Ståle Kleibergs orkesterverk «Lamento: Cissi Klein in memoriam», «Kammersymfoni» og «The Bell Reef» (Symfoni nr....

Flere saker

Norsk jazzforums og Jazzprisens aller første Hederspris gikk til musiker og pedagog Erling Aksdal ved Jazzlinja på NTNU i Trondheim.

Norsk jazzforum vil ha nominasjoner til prisene sine

Jazzprisen 2023 åpnet for nominasjoner.

© Wikimedia commons

Innspill til Kulturdepartementets korstrategi

Bredden i kor-Norge må styrkes parallelt med topp-satsingen, skriver president Stein T. B. Høyer i Norges Korforbund

Kongelig Norsk Marines musikk korps i Horten Foto: Forsvaret

Skal Kulturdepartementet delfinansiere Forsvarets Musikk?

– Vi forutsetter at det følger friske midler med flyttingen, sier både Svein Harberg kulturpolitisk talsmann i Høyre og leder...