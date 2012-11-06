Gammleng-pris til Solistkoret

Solistkoret fikk Rolf Gammleng-prisen på 40 000 kroner.

Ti priser ble delt ut av Fond for utøvende kunstnere på Hotel Continental i går.

Rolf Gamleng-prisen har sitt navn etter mannen som fikk opprettet fondet i 1956, og har blitt delt ut hvert år siden 1962.

Den gjeveste prisen er på 50.000 kroner, og gikk i år til skuespiller Lise Fjeldstad.

De øvrige prisene er på 40.000 kroner hver. Årets kunstmusikkpris gikk til Solistkoret.

Forøvrig gikk jazzprisen til Eldbjørg Raknes, og folkemusikk-prisen ble tildelt Valkyrien Allstars. Susanna Wallumrød mottok prisen i åpen klasse, og studiomusikerne Tove Kragset og Jan-Erik Kongshaug ble prisbelønnet for sin innsats for grammofoninnspillinger.

I kategorien elektronika gikk prisen til Røyksopp, og danser Gry Kipperberg og skuespiller Helge Jordal fikk pris for sin innsats i sceniske forestillinger.