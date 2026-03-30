Ánte Niillas Bongo og Ellinor vant Sámi Grand Prix

Ellinor Halvari vant sangkategorien med «Du Dušši», mens Ánte Niillas Bongo vant kategorien joik med «Nášša álddut».

Ánte Niillas Bongo og Ellinor Halvari, med artistnavnet Ellinor, vant Sámi Grand Prix i Kautokeino lørdag kveld, melder NRK Sápmi.

Sámi Grand Prix omtales som Sápmis største musikkonkurranse, og har siden 1990 blitt arrangert årlig i forbindelse med den store Påskefestivalen i Kautokeino. Tolv artister konkurrerte i to kategorier, tradisjonell joik og sang.

Ánte Niillas Bongo fra Kautokeino vant kategorien joik med «Nášša álddut», en joik til simlene, som også ble hedret i Bongos takkehilsen på sosiale medier:

Tusen hjertelig takk til alle som stemte på meg i går. Deler æren med de andre artistene som var med, vi er alle vinnere. Takk til distriktsmedlemmene i Náššá/Orda! Arbeidet og felleskapet vårt har vært med på å forme denne joiken og dajahusat/ordene. Takk til Náššá simlene

Artisten Ellinor Halvari fra Tana vant sang-kategorien med låten «Du Dušši». Sangen beskrives ifølge avisa iFinnmark som en powerpop-låt om «å reise seg, våge å satse på seg selv og si ‘se på meg nå'».

Låten kom til Halvari da hun fikk bilstans midt på vidda i minus 30 grader, fortalte hun til NRK. Her forteller Ellinor også at det å gå til topps i Sámi Grand Prix er en drøm som har gått i oppfyllelse, og understreker betydningen av det:

– De som vinner Sámi Grand Prix får muligheter til å stå på enda større scener, slik at samisk musikk når et enda større publikum.

Det kommer til å ta tid før dette synker inn så akkurat nå vil jeg bare si OLLU GIITU! Takk for at dere lot meg leve ut drømmen min, kommenterte hun videre i en takk på sosiale medier.

Under Sámi Grand Prix deles også musikkprisen Áillohaš ut, en anerkjennelse og heder som går til en samisk musiker eller band som har gjort en særlig viktig jobb for samisk musikk. Vinnerne av årets Áillohaš-pris ble rapperne Ailu Valle og Mikkâl Morottaja (Amoc).

Programlederne under årets Sámi Grand Prix var Isalill Kolpus og Ánte Siri – førstnevnte kjent fra «Nytt på Nytt», Ánte Siri fra den kritikerroste NRK-serien Heajastallan/Bryllupsfesten.