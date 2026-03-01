From England with love
Du har kanskje ikke fått med deg navnet Nicholas Sillitoe før, men du har sikkert hørt noe av film- eller...
Med «Circle The Wagons» slapp nylig Darkthrone sitt (nesten) årlige studioalbum, det femtende i rekken. Metallduoen er blant Norges mest...
– Vi har brukt to år og prøvd og feilet og feilet og feilet. Og alle de gode feilene har...
Hvis jeg bare skulle stå på scenen og synge sangene mine ville jeg blitt veldig sliten av det. Jeg tenker...
PORTRETT: Jeg hadde jobba hardt for at alle skulle vite at «nei, Haddy synger ikke og kommer aldri til å...
En av landets mest hardtarbeidende musikere og produsenter heter Hans-Peter Lindstrøm. Det siste tiåret har han bygget opp en solid...
Ulf Nygaard er kjent i Norge fra Folk&Røvere, men på scener i Polen og Tsjekkia, og i tv-serier og filmer...
– Jeg vil ikke spille en masse ting som ikke leder noen vei, men ha en retning på det jeg...
INTERVJU: Vinneren av Ella-prisen 2008 er stadig en aktiv utøver i norsk jazzliv. Denne sommeren leverte hun to fullpakkede konserter...
INTERVJU: Punktfestivalen i Kristiansand er nylig avsluttet, og i dette intervjuet legger Erik Honoré, som arrangerer festivalen sammen med Jan...
FESTIVALRAPPORT: Lørdag kveld ble Punktfestivalen 2007 avsluttet, og arrangørene Jan Bang og Erik Honoré kunne endelig slappe av. Alle de...
FESTIVALRAPPORT: – Punktfestivalen er for de som er mer enn gjennomsnittlig interessert i musikkgenre som elektronisk, impro, jazz og elektroakustisk....
Det hører med til sjeldenhetene at det tyske jazzselskapet ECM gir ut samleplater. De to «Selected signs»-platene kom i henholdsvis...
Plateselskapet ECM holder til i München, men har hatt siden starten hatt en unik og sterk tilknytning til Norge. Ballade-skribent...
«Ikke akkurat storbandsjazz» er vel kanskje en beskrivelse på Nils Petter Molværs seneste plate. Etter to år med turnering over...
Brødreparet Aslak og Elling Borgersrud er Gatas Parlament, og har gitt ut kommunistisk rap på norsk siden 1994. Men først...
I mars i år ble Vossajazz-tilskuere de første som fikk oppleve materiale fra «Kyanos», det nye og foreløpig siste albumet...
28-årige Maja Solveig Kjelstrup Ratkje er et av disse menneskene som holder på med altfor mye til at man kan...
På tross av navnet, er ikke Stockhaus noe nytt tilskudd til den norske samtidsmusikkscenen. Men han spiller skranglete lo fi-musikk...
Japaneren Yasutoshi Yoshida rakk å lage støy i både Oslo (på Blå, i NO-serien) og på Dugnad den uken han...
Selv om by:Larm har stukket av med de feteste overskriftene den siste tiden, har Norge nylig fått nok en musikkfestival...
En sentral fyr for støyscenen på Dugnad var John Hegre. Han er med i to duoer og var lydmann for...
Forrige helg fikk Norge enda en musikkfestival, og fredag og lørdag 1. og 2. mars gikk «Dugnad» av stabelen. Folkene...
«Slike som Sæmund Fiskvik hører hjemme stotrende på tiltalebenken etter en Enron-skandale, ikke i norsk platebransje», skriver journalist Per Christian...