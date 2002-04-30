Første mai med Gatas Parlament

Brødreparet Aslak og Elling Borgersrud er Gatas Parlament, og har gitt ut kommunistisk rap på norsk siden 1994. Men først nå er debutalbumet «Holdning over underholdning» her, omgitt av samplekontrovers rundt singelen «Nå om da’n». Ballade snakket med eldstebror Elling, dagen før Noregs mest profilerte musikk-proletarer inntar et konsertlokale oppkalt etter en amerikansk finansfyrste.

«…hvis du skjønner hva jeg mener. Men inni hælvete a’!»

Ellings mobil ringer igjen, for tredje gang i løpet av intervjuet. Det er Tommy Tee som ringer, Norges hip hop-nestor, og mannen som gir ut Gatas Parlaments debutalbum på sin etikett Tee Productions, distribuert av Virgin. Forretningsbåndet mellom tidligere motpoler kom som julekvelden på kjerringa for de fleste, men Gatas Parlament (heretter kalt GP) har snakket med ham i diskret tone i to år allerede, og har aldri vært med i noen hip hop-krig.

Men begynnelsen først. I 1994 ga GP ut EPen «Autobahn til union», en sarkastisk og vittig sak om EU som inspirerte flere ungspirer som senere skulle gi ut rapskiver, både på norsk og engelsk. EPen «Slå tilbake!» kom litt senere og viste modning både tekstlig og lydmessig, og i de seneste årene har de hatt mindre radio-«hitter» som «Stem Gatas Parlament» og «Asfaltevangeliet» – men albumet har alltid latt vente på seg.

Slippfesten for albumet er selvsagt satt til arbeidernes dag, 1. mai. Denne kvelden tar GP for seg selveste Rockefeller (mye fin ironi her!), og håper å fylle brakka. Man kan anta at det blir mye Rød Ungdom, men siden hip hop på norsk har «breaka» med hjelp av f.eks Pen Jakke og Klovner i Kamp skal man ikke se bort i fra at også Streit Ungdom kan komme til å møte opp. Og kanskje også noen gammalkommunister.

Som gode ungkommunister og sosialister virker det som om brødrene er for fri flyt og bruk av samples, og produsent Jester har kommet opp med nesten all musikken til plata, godt hjulpet med GP. Og selv om plata som stort sett de fleste hip hop-skiver er et lappeteppe av samples og riff, er det kun ett (ganske åpenbart) sample som er blitt godkjent og klarert, og det er mest sannsynlig fordi GP er store fans av Knudsen og Ludvigsen.

Men nå har altså duoen havnet i småtrøbbel grunnet Jesters liberale bruk av Steely Dan-låta «Home at last». Og Tee Productions/Virgin står i fare for å måtte holde tilbake skiva og remikse «Nå om da’n», fordi publisheren Universal Music Publishing synes bruken er «forkastelig». Saken illustrerer godt hvordan norsk hip hop jobber fjernt fra sine amerikanske brødre, hvor de fleste produsentene er ekstremt detaljerte og lister opp nær sagt alle samples de bruker, nettopp fordi de har sett nok situasjoner som denne.

Konkret studioarbeid med «Holdning over underholdning» har pågått siden i fjor sommer, men mange av låtene er gamle og har fått ny lyd- og tekstdrakt.

Var det rart å skulle jobbe med Tommy?

— Nei…vi var jo med å starte opp hip hop-organisasjonen RAR (Rhythm and Rhymes) i 97/98, og selv om vi har hatt et par hits har vi liksom aldri solgt noe særlig. Bare se på f.eks Apollo og «Den femte kolonne», en låt som hele hip hop-Norge kjenner, men har solgt kanskje 600 eks. Så det var naturlig å se utover RAR når vi skulle gi ut skiva.

Vurderte dere noensinne noen annen tittel på skiva?

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Vi tenkte på «Proletarparty» og «Asfaltevangeliet» en stund. Men vi tenker litt som KRS-One på en måte, han har jo albumtitler som høres ut som klassikere, og det vil vi også ha.

Elling jobber ikke bare med GP, men er også aktiv med å plukke frem unge talenter og prøve å få dem utgitt.

— Det er tre gutter på 13 og 14 år som heter Østkantens Profeter, de er sinnssyke. På en låt på EPen som forhåpentligvis snart kommer har de også fått med seg en jente fra Kløfta som kaller seg for Dangerr til å legge ned et vers. Og en annen duo som heter Carpe Diem er helt hæla i taket, de er kanskje litt mer modne og teknisk dyktige enn Østkantens Profeter.

Elling synes spørsmål om forholdet mellom ham og Aslak blir rare:

— Trenger vi å prate om familieforhold? Vel, vi er jo samkjørte politisk, vi er stort sett enige og har de samme intuitive holdningene til politiske spørsmål. Vi er som et mikroparti, kan du si.

For politikk er egentlig det han vil prate om. Han har ingen tro på at tekstene i låtene skal kunne overbevise noen om venstresidas fortreffelighet, men: – Jeg tror pakka GP, som jo er mer enn et knippe låter, kan gjøre det mer logisk for ungdom som kulturelt heller i vår retning å tenke i mer progressive baner.

For det er jo ikke SÅ mange politiske rapband her i Norge?

— Nei, og jeg tror vi bringer et nytt ideal inn i…popmusikken, for å si det sånn, et slags aktivistideal. Og det er litt forskjellig fra det Mai-folka på 70-tallet og pønkerne hadde. Vi er aktivister på grasrota, hvis du skjønner hva jeg mener.

Og hvordan går det kommunismen nå om da’n?

— Det går vel egentlig ganske fint. I forhold til antiglobaliseringsbevegelsen har den jo en opptur, selv om den ikke er så klassebevisst eller revolusjonær som den kanskje burde være. Men det er jo en kime til kritikk av kapitalisme der som man merker. Internasjonalt sees det jo at USA har strammet grepet, og jeg tror vi kommer til å få en tid hvor det blir en kraftigere motstandsbevegelse ovenfor imperiet USA.

Hverken Elling eller Aslak er pasifister, og hva hadde han sagt om noen hadde tatt ut både Bush og Cheney på samme dag? Hadde det vært en løsning på noe?

— Hehe…jeg hadde sikkert skåla privat og fordømt det offentlig. Nei, jeg veit ikke, det beste hadde kanskje vært om de ved et guds under fikk en diger kampestein i huet og dødd en stille død. Jeg har jo ikke noe tro på terrorisme som virkemiddel, fordi den får konsekvenser som vi ser i USA nå, hvor hovedresultatet av aksjonene mot World Trade Center er at USA dreper 4.000 sivile afghanere som takk for at 3.000 forretningsmenn døde. Samtidig får vi en innstramning av terrorlovgivning i de fleste land, hvor alt blir forbudt og vi alle er terrorister. Israel kan bruke det mot Palestina, England kan bruke det mot Nord-Irland, Spania kan bruke det mot Baskerland, alt pga. propaganda-oppturen.

GP har tekster som «Fløtt deg USA», og Elling mener USA er roten til mange av verdens problemer.

— Selv om alle land i hele verden rotta seg sammen og prøvde å ta USA, hadde amerikanerne fortsatt vært militært overlegne. De bruker mer penger på sitt eget militærvesen enn alle andre land i verden tilsammen. Så imperiet USA må falle ved hjelp av politiske virkemidler, og det krever en massebevegelse med folk på gata, så USAs støtte faller bort på grunn av anti-imperialisme fra vanlige folk. Det føler jeg er en mer fornuftig strategi enn å kapre fly.

Hva med Israel og Palestina?

— Der blir det noe annet, for de har egentlig svært liten mulighet til å gjøre noe som helst, de er jo pressa med ryggen mot veggen. Jeg vet ikke om det er stort mer man kan gjøre for å få støtte til palestinsk frigjøring, når spørsmålet er om man skal støtte Hamas eller PLO, ikke for eller mot israelsk okkupasjon.

Dette kan høres veldig kjedelig og på en måte politisk korrekt ut, men en lytt på albumet avslører at GP har bøttevis med humor, og overhodet ikke er selvhøytidelige. Brødrene er antageligvis RUs beste reklamekort, og man skal ikke se bort i fra at GP kan gjøre noe for at ungdom blir mer politisk bevisste.

— Jeg tror ihvertfall at når vi slår litt, så er det et symptom. Og at venstresida trenger prosjekter som våre.

For variasjonens skyld?

— Ja altså, hvis du ser i Sverige og Danmark så er jo venstresida prega av politisk rock og mye punk, mens i Norge er en større andel av musikken hip hop. Nå løsner det riktignok litt i Sverige med politisk rap, og det er mulig at fordi Looptroop slo igjennom der så har det hjulpet oss her. Men jeg håper at vi kan være en del av det venstreradikale propaganda-apparatet.

Så er dere rappere eller politiske aktivister?

— Det er mange som tar GP som kunstnere, og glemmer at vi egentlig er propagandister, det er det som er prosjektet vårt. Det er jo ingenting som er bedre enn om EMI-eide Virgin kan pushe kommunistisk propaganda.

Virgin er jo relativt sympatiske, da, til å være et stort plateselskap?

— Dø, har du sett Virgin Air, eller? De bruker samme logoen og stjæler jo på en måte kred fra artistene, og får folk til å fly med dem fordi Virgin Records er kjent, liksom. Men samma det.

Platen «Holdning over underholdning» skulle etter planen lanseres på konserten i morgen og vært ute i butikkene en uke etter, men etter Steely Dan-problemene kan det se ut som ting må settes på vent. Men uansett hva som skjer vil du kunne høre den «ulovlige» versjonen av «Nå om da’n» på konserten i morgen, siden det ikke er ulovlig å fremføre låter, uansett hvilke samples den bruker. Og kanskje den neste norske hip hop-skiva unngår å havne i de samme problemene?