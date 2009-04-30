Ørkentrompeteren

– Jeg vil ikke spille en masse ting som ikke leder noen vei, men ha en retning på det jeg spiller, sier Nils Petter Molvær, som er ute med cd-en Hamada.

Av Per Christian Frankplads

«Hamada» er arabisk og betegner gold ørken med lite eller ingen sand. Jazz/elektronika-trompetisten Nils Petter Molvær har latt seg inspirere av moder natur og laget en konseptplate som dekker alt fra ambiente elektroniske flater til progressiv rock via solo trompetstykker.

Med god hjelp av Eivind Aarset på gitar og Audun Kleive på trommer er Hamada Molværs første studioalbum siden «er» i 2005.

Ballade fikk tak i hovedpersonen på telefon fra Tyskland, hvor han er på turne.

— Konseptet for den nye platen er vel kanskje at vi ville ha det litt åpnere, mer spilt og mindre programmert. Med kontraster fra det helt nakne til det mer brutale. Jeg ville også være konseptuell i forhold til titler, å få ting til å henge sammen på en abstrakt måte.

— Samtidig liker jeg at folk tolker forskjellig. I går møtte jeg en fyr som synes denne plata var det lyseste jeg har gjort, sier han med et lite smil.

Elektronisk flørt

Før jobbet han med Raymond «Phono» Pellicer og Pål «DJ Strangefruit» Nyhus på scenen og i studio, men nå er fokus på trioformatet. Likevel er det ikke jazz i noen tradisjonell forstand vi snakker om, det er fortsatt nok elektroniske godsaker og lydbehandling å ta av for de som er mer inne i elektronika enn storbandjazz. Ikke minst bidrar Jan Bang til dette. Han har på flere spor kjørt Molvær-lyden gjennom sin «live sampling»-prosess for bearbeiding.

Mange plater blir til ved at man booker studiotid, tilbringer et par uker der og kommer så ut med materiale til et album. «Hamada» er ingen slik plate.

— I fjor høst hadde vi veldig mange konserter, og jeg tok opp alle sammen. I tillegg hadde jeg gjort field recordings fra forskjellige steder vi hadde vært, og tatt opp en del musikk på loftet i huset til foreldrene mine da jeg var der i jula. Pluss en tre-dagers hyttetur i fjellet hvor Jan Bang, Eivind Aarset, Johnny Skalleberg og jeg spilte inn skisser og utkast. Etter hvert hadde jeg sinnssykt mye materiale, et slags lydbasseng som vi bygger videre på. Og det er fortsatt flere terabyte med materiale vi ikke har brukt…

Hvilket kutt kommer til å bli radiohit-en fra den nye platen?

— Nå tenker jeg jo veldig lite på hooklines, selv om det melodiske er veldig viktig for meg. På denne plata er det kanskje et par-tre ganske streite låter med melodier, men ellers handler det mye mer om melodiføring enn melodi. Live er det enten en bra eller dårlig konsert, men det viktigste for meg er nok ikke at folk husker låtene når de går hjem.

#gallery-4 {

margin: auto;

}

#gallery-4 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-4 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-4 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Vil kjølhale piratene

På turné får man ikke med seg alt som skjer i resten av verden, men nyheten om The Pirate Bay-dommen har definitivt nådd Molvær, som har mange tanker om ulovlig nedlasting.

— Alle som driver med musikk merker jo nedlastingen. Og jeg må si det er grenseløst arrogant av politikere å si at det skal være lovlig! Som om det er de som eier musikken som folk har jobbet med i lang tid? Det er så provoserende at det er helt for jævlig. Og hvorfor skal det i så fall bare være musikk som skal være gratis? Hvorfor ikke Microsoft Office, filmer og alt annet som kan lastes ned? Man skal heller tenke på hvor latterlig billig det er å kjøpe musikk. En låt folk har brukt månedsvis på får du jo kjøpt for halvparten av hva en Stratos koster.

Tror du på de som sier at folk som laster ned mye også kjøper mer?

— Nei, det kan jo ikke stemme. Det er bare å se på statistikkene… Alle slags folk går jo konk nå, både platesjapper og små plateselskaper.

Hva med teorien om at de som laster ned musikk ikke ville ha kjøpt den allikevel?

— Men det handler jo ikke om det uansett. Man må på en måte oppdra folk til å forstå at de ikke bare kan gå på Internett og stjele en låt eller et album. Den musikken er noens eiendom, og de har brukt masse energi og penger på å lage den. Det er som om Internett er en egen verden, hvor det liksom ikke skal eksistere noen demokratiske spilleregler eller moral? For eksempel gikk jeg inn på en russisk piratside hvor du kan kjøpe alle mine plater for to dollar. To dollar!

Usannsynlige hjelpere

Platen er mikset i Tromsø av Molvær og Jon Marius Aareskjold, som ellers er kjent fra produksjonsteamet Espionage og jobber mye med pop og r&b og artister som Rihanna. I tillegg har eks-Tungtvann DJ og produsent Lars «Poppa» Audun Sandness vært med som miksassistent.

Ikke akkurat samarbeidspartnere man ville forvente på en jazz/elektronika-plate, altså.

— Begge de to er jo veldig flinke og lette å jobbe med. Jon Marius var jo assistenten til Ulf Holand som mikset «Khmer«. Og Lars er en veldig flott fyr, virkelig en prins. Skulle gjerne ha jobbet med ham en gang.

En annen han gjerne skulle ha gjort noe med er med-trompetist Arve Henriksen. Sammen er de kjent som de fremste på sine felt her til lands, og Nils Petter har til og med vært med som gjest på et par Supersilent-konserter.

#gallery-5 {

margin: auto;

}

#gallery-5 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-5 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-5 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Molvær på Punktfestivalen 07

Et liv i musikken

49-åringen solodebuterte med «Khmer» i 1998, men hadde allerede spilt på andres plater og konserter i over 15 år før dette. Hva tenker han om utviklingen av musikken sin?

— Jeg håper kanskje at jeg har fått et litt mer spisset uttrykk? Det jeg prøver er å være så… emosjonelt presis som overhodet mulig, uten å bli jålete. Jeg vil ikke spille masse ting som ikke leder noen vei, men ha en retning på det jeg spiller. Men det er vanskelig å si noe om utviklingen fra plate til plate, fordi jeg ikke hører så mye på de tidligere platene mine. Jeg tenker lite på at det er noen spesielle sjangere jeg skal holde på med, jeg prøver bare å følge magefølelsen. Og jeg er jo så heldig at jeg faktisk kan gjøre det.

Denne sommeren blir det både festivaljobber og en lang lanseringsturné for «Hamada». Og hvis det skulle bli tid til overs går den nok enten til familie, eller til arbeidet med å lage musikk til miniserien «Harry & Charles», som skal sendes til jul på NRK.

— Da skal jeg bruke symfoniorkester. Og dét er virkelig utfordrende, det er jo et svært instrument. Serien er satt i 1905, så musikken skal høres ut som den kunne vært fra den epoken. Så jeg skal prøve å finne en blanding mellom litt moderne ting og symfoniorkesteret, en middelvei der. Ikke at det blir noe tolvtonegreier, da, hehe.

Nils Petter Molværs hjemmeside.

Konsertvideo fra Lodz i Polen 2007.