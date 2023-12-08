– Nordland Musikkfestuke er et av Nord-Norges mest betydningsfulle kulturarrangementer, sier den nye lederen av festivalen med hovedfokus på klassisk musikk.

Netland kommer fra stillingen som leder av Oslo Filmfond, og var før det daglig leder i Filmfond Nord i over seks år. Hun har tidligere vært informasjons- og formidlingssjef i Nobels Fredssenter, og arbeidet i Kirkelig Kulturverksted, Oslo World og Rikskonsertene. Hun har også drevet eget selskap innenfor kulturkommunikasjon og kulturledelse med et bredt spekter av kunder innenfor kulturlivet. Netland er for tiden også styremedlem i Stormen konserthus, Bodø kunstforening og LEVE Nordland.

– Dette er drømmejobben, sier Linda Netland. – Nordland Musikkfestuke er et av Nord-Norges mest betydningsfulle kulturarrangementer, der det er gjort en imponerende innsats gjennom mange år, og jeg er privilegert som nå får lede den videre utviklingen av festivalen. Jeg gleder meg til å få samarbeide med gode kolleger, kunstnere, samarbeidspartnere, og ikke minst: publikum. Tilliten jeg har fått, fyller meg med både takknemlighet og stolthet. Sammen skal vi skape uforglemmelige kulturopplevelser og styrke Nordland Musikkfestukes posisjon som et samlingspunkt for musikk og kulturopplevelser.

– Vi i styret i Nordland Musikkfestuke har samlet oss om en plan for en styrking av festivalen i årene som kommer, og med Linda har vi funnet den helt rette direktøren til denne oppgaven, sier styreleder Tom Remlov. – Hun har erfaringen, engasjementet og idéene som skal til, og som innflyttet bodøværing har hun et smittende ønske om å bidra til et rikere kulturliv for publikum både i byen og regionen.

Linda Netland tiltrer 1. mars og overtar etter Gro Bergrabb, som etter tre år går tilbake til sin karriere som profesjonell musiker.