Forfatter: Margrete Kvalbein

Åse Kleveland på HaldenLitteraturfestival2026
AnmeldelserFestival

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon

Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan...

Elisabeth Bettan Andreassen Rein Alexander Anita Skorgan
EssayBransjen

Let us jule-entertain you!

ESSAY: Jeg tusla til min lokale Domkirke med et snev av skam. Hvem er jeg til å heve meg over...

Immanuels kirke i Halden med projeksjoner på veggen under Kulturnatt 2024. Bildeprojeksjoner ved Johannes Wilberg.
EssayKirkemusikk

Det var en gang en kantor

ESSAY: Hva står på spill når det er krise i kirkemusikken? Hva vil skje med kantoren i åra som kommer?...

Tabanka under Oslo World Foto: Lars Opstad
AnmeldelserFolkemusikk

Den ”svarte” kroppens rause raseri

Jeg har vært sammen med Tabanka på Dansens Hus under Oslo World. Det var nesten så jeg hørte Dovre falle....

V – på Dansens hus Foto: Tale Hendenes
AnmeldelserKunstmusikk

Veteranenes vibrerende V

Vi trenger kunstnere som holder oss fast nok til å utvide oppmerksomheten. Det krever sitt av publikum. Og det krever...

Illustrasjonsfoto: Annette Øvrelid for CREMAH
AktueltUtdanning & grunnopplæring

Hva er veien videre for musikkterapi i Norge?

Musikkterapi har helseeffekt til å regne med. Den forståelsen begynner å etablere seg – også der hvor avgjørelsene tas. Men...

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
I sentrum er ikke bare Ratkje selv, men trøorgelet som Strømgren satte som premiss for musikken Erik Berg
AnmeldelserKunstmusikk

Gi Maja Ratkje hovedscenen til å lage ny opera!

Visst kan hun komponere og spille til dans, men etter arbeidet med Jo Strømgrens kort-ballett Sult, kan jeg nesten ikke...

Kage Foto: AlisonLaird
AnmeldelserFolkemusikk

Lasso rundt historier om identitet

Det er noe fascinerende med kunsten å fange inn sterke dyr i bevegelse ved hjelp av et tau. Er det...

Silje Onstad Hålien Foto: Ingvil SkeieL jones
AnmeldelserKunstmusikk

Katalysatorkunst

Dansekonserten er kommet for å bli, og den tradisjonelle scenedansen virker alvorlig utfordra av folkedans i scenisk bearbeiding. Det tenker...

Operaens Sinfonietta
AnmeldelserKunstmusikk

Bacalao, hummer og kanari

Operaens Sinfonietta spiller tango, plassert på en enkel scene under klippfiskformede ark fargelagt av barn. Jeg lurer: Hva er det...

Silje Solheim Johnsen og Ola Asdahl Rokkones, fra videoen til prøveforestilling på Ubeskrivelig!
IntervjuKunstmusikk

På tvers og mot nord

Gjør det noe med kunsten og kunstnerne å bo langt nord? I en tid med kulturpolitisk desentralisering, tar Ballade en...

Elin Kåven Foto: Freddy L. Larsen
AnmeldelserFolkemusikk

Festkonsert mellom generasjonene

Riksscenen feirer samisk jubileum med mangfoldig joikbasert musikk, kofter og spenstig språkrikdom. Men den virkelige festen ligger kanskje et stykke...

Fliflethamre
AnmeldelserFolkemusikk

Fliflet/Hamre: Sære og populære i femogtjue år

Hvordan karakteriserer man en vellykka sølvbryllupsfeiring? Vi er vel inne på noe om paret til tross for frekke sleivspark utstråler...

Anføttes, fra forestillingen under Festspillene i Nord Norge. Foto: Lise Marie Mathisen / Harstad Fotoklubb
AnmeldelserFolkemusikk

Kartellet på klubb

Det bygges bruer fra folkekultur til annen kultur så svetten spruter om dagen. Årets kritikerprisvinner i dans går inn i...

Fra forestilling av Planetene dagen før Foto: Lars Opstad / Kulturtanken
AnmeldelserKunstmusikk

Raust, lekent og uniformert

Kinderegg-klisjéen strekker ikke til. Her er det flere enn tre ønsker oppfylt på én gang. Marinemusikken tar ungdomsskoleelever med ut...

Raymond Serebas Rytmeeventyr under BarnaZmoldejazz
AnmeldelserJazz

Barnejazz uten jazz

BarnaZmoldejazz byr på velprøvde varer og stor barnetrivsel, men minst ett av tre konsertprogram for barn burde kunne by på...

Marilyn Mazur Foto: Thor Egil Leirtrø / Moldejazz
AnmeldelserJazz

Mazur-kraft for viderekomne

Moldejazz er så tettpakka med høydepunkt at en nokså stor begivenhet har havna der hvor forhåndsinformasjonen er nedprioritert og musikken...

Asamisimasa – Music with the Real Foto: Magnus Skrede
AnmeldelserKunstmusikk

Finurlig mellom fornøyelse og forstyrrelse

Om dette er kjerne eller periferi i en festival som Festpillene, er kanskje ikke avgjørende. Det vesentlige er at det...

Aria og sansetyven. Bildet er fra annen forestilling. Foto: Lars Opstad / RIkskonsertene
AnmeldelserViser

Aria fra Raria besøker barnehagia

Fortelling og flørt, lyd og latter, musikk og moral. Hva mer skal vi forlange, egentlig?

Frikar – Leahkit Foto: Dansens hus
AnmeldelserFolkemusikk

Kraftmøte på spillplassen

Hallingdanser og joiker satte hverandre stevne på Dansens Hus’ hovedscene. ”Leahkit” dyrker et maskulint rituelt uttrykk og overbeviser i en...

Trond Kverno
IntervjuFolkemusikk

– Kirkemusikk er å være sammen om noe

– Musikk og liturgi er to alen av samme stykke. Begge setter deg inn i en tidsopplevelse som åpner for...

Music for a While fra konsert i Bodø Foto: Musicforawhile.com
AnmeldelserJazz

Den Grenseløse

Festivalkunstner i solo-, trio- og kvintettformat: Stian Carstensen musiserer ut fra friske kilder og et formidabelt spenn i tid og...

«av Carte Blanche»
AnmeldelserPopulærmusikk

Kraftfulle gjester i Operaen

Hvis samtidsdansens viktigste kall er å være tankevekkende, er ”- av Carte Blanche” en suksess. Hvis målet er å være...

Ensemble Allegria med rapperne Anas Rifai og Patrik Mamou Korh Foto: Jacquesholst.com
AnmeldelserKunstmusikk

Vennlig invasjon

”Vi invaderer dem litt, da” sier han med et smil. Han har nettopp spilt en 20 minutters konsert for en...

2015 05 13 20.34.47
AnmeldelserBransjen

Tverrkunstnerisk lønnsomhet

Ballades skribent har vært på lansering av en kunstnerisk merkevare. Danser, lydmaker og scenograf lykkes i å få salen til...

Foto: Alex Holm
AnmeldelserBransjen

Uten jug – med nærvær

Son of Light forteller de voksne at konserten handler om ”hiphop som identitetsbygger”. Til ungdommene byr han på seg og...

Me too
AnmeldelserKunstmusikk

Hundreogfemti nyanser av svart og gull

En sjelden sammensmeltning av dans og musikkskaping gir en tøff høytidsstund for sansene, og et kvinnegruppeportrett det svinger av, skriver...

Pixel
Jazz

Stikkprøve fra DKS-landet

I skolenes gymsaler finner du de beste kulturtilbudene. Dette gjelder for mange, mange små steder. Skjønner vi hva Den Kulturelle...

Margrete Kvalbein
InnleggKunstmusikk

Utfyllende tolkning

For meg ble dansens verden forstyrret av tekst og musikk – kanskje i den grad at jeg gikk glipp av...

Carte Blanche
AnmeldelserKunstmusikk

Flatpakket Munch

Knivskarp dansing kan ikke redde en drønnende alvorstung, men dybdeløs utenfra-tolkning av norske kunstskatter, skriver Margrete Kvalbein.