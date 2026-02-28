Margrete Kvalbein

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan...
ESSAY: Hva står på spill når det er krise i kirkemusikken? Hva vil skje med kantoren i åra som kommer?...
Jeg har vært sammen med Tabanka på Dansens Hus under Oslo World. Det var nesten så jeg hørte Dovre falle....
Vi trenger kunstnere som holder oss fast nok til å utvide oppmerksomheten. Det krever sitt av publikum. Og det krever...
Musikkterapi har helseeffekt til å regne med. Den forståelsen begynner å etablere seg – også der hvor avgjørelsene tas. Men...
Visst kan hun komponere og spille til dans, men etter arbeidet med Jo Strømgrens kort-ballett Sult, kan jeg nesten ikke...
Det er noe fascinerende med kunsten å fange inn sterke dyr i bevegelse ved hjelp av et tau. Er det...
Dansekonserten er kommet for å bli, og den tradisjonelle scenedansen virker alvorlig utfordra av folkedans i scenisk bearbeiding. Det tenker...
Operaens Sinfonietta spiller tango, plassert på en enkel scene under klippfiskformede ark fargelagt av barn. Jeg lurer: Hva er det...
Gjør det noe med kunsten og kunstnerne å bo langt nord? I en tid med kulturpolitisk desentralisering, tar Ballade en...
Riksscenen feirer samisk jubileum med mangfoldig joikbasert musikk, kofter og spenstig språkrikdom. Men den virkelige festen ligger kanskje et stykke...
Hvordan karakteriserer man en vellykka sølvbryllupsfeiring? Vi er vel inne på noe om paret til tross for frekke sleivspark utstråler...
Det bygges bruer fra folkekultur til annen kultur så svetten spruter om dagen. Årets kritikerprisvinner i dans går inn i...
Kinderegg-klisjéen strekker ikke til. Her er det flere enn tre ønsker oppfylt på én gang. Marinemusikken tar ungdomsskoleelever med ut...
BarnaZmoldejazz byr på velprøvde varer og stor barnetrivsel, men minst ett av tre konsertprogram for barn burde kunne by på...
Moldejazz er så tettpakka med høydepunkt at en nokså stor begivenhet har havna der hvor forhåndsinformasjonen er nedprioritert og musikken...
Om dette er kjerne eller periferi i en festival som Festpillene, er kanskje ikke avgjørende. Det vesentlige er at det...
Fortelling og flørt, lyd og latter, musikk og moral. Hva mer skal vi forlange, egentlig?
Hallingdanser og joiker satte hverandre stevne på Dansens Hus’ hovedscene. ”Leahkit” dyrker et maskulint rituelt uttrykk og overbeviser i en...
– Musikk og liturgi er to alen av samme stykke. Begge setter deg inn i en tidsopplevelse som åpner for...
Festivalkunstner i solo-, trio- og kvintettformat: Stian Carstensen musiserer ut fra friske kilder og et formidabelt spenn i tid og...
Hvis samtidsdansens viktigste kall er å være tankevekkende, er ”- av Carte Blanche” en suksess. Hvis målet er å være...
”Vi invaderer dem litt, da” sier han med et smil. Han har nettopp spilt en 20 minutters konsert for en...
Ballades skribent har vært på lansering av en kunstnerisk merkevare. Danser, lydmaker og scenograf lykkes i å få salen til...
Son of Light forteller de voksne at konserten handler om ”hiphop som identitetsbygger”. Til ungdommene byr han på seg og...
En sjelden sammensmeltning av dans og musikkskaping gir en tøff høytidsstund for sansene, og et kvinnegruppeportrett det svinger av, skriver...
I skolenes gymsaler finner du de beste kulturtilbudene. Dette gjelder for mange, mange små steder. Skjønner vi hva Den Kulturelle...
For meg ble dansens verden forstyrret av tekst og musikk – kanskje i den grad at jeg gikk glipp av...
Knivskarp dansing kan ikke redde en drønnende alvorstung, men dybdeløs utenfra-tolkning av norske kunstskatter, skriver Margrete Kvalbein.