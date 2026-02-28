Forfatter: Brand Barstein

Da livet gikk på tomgang skrev han en av sine viktigste tekster. Her snakker Ulf Risnes fra Tre Små Kinesere med Brand Barstein om lyrikken i musikken
SerierMusikken og livet

– Bruce beskrev sitt nærområde, det skulle vi gjøre i Norge også

Ulf Risnes drømmer ikke lenger om å være 15 år med fremtiden foran seg, men ønsker at noen skrev en...

Bak ordene med sangdikter i Staut, Ørnulf Juvkam Dyve
SerierMusikken og livet

I Valdres er en kødd en kompis

Ørnulf Juvkam Dyves tekster for Staut blander nasjonalromantikk med den røffe mannskulturen i Valdres. Men han vil ikke ha noe...

Hardhaus er et av de norske bandene som synger på lokal dialekt, i dette tilfellet Drangedalsdialekt. Kort etter lanseringen av plata Prellær a nærmer telemarksbandet seg en million avspillinger på Spotify
AktueltBransjen

De som får folk til å danse sammen

– Det er ikke engang vits å sende en mail innenfor Ring 3, sier «bygderockerne» i Hardhaus. Men band utenfor...

No. 4, konsert på Rokken i Volda, januar
AktueltBransjen

Hele landet for én hyre

No.4 dro tusen hjem til Blå, men har med det «turnert» hele Norge. Samtidig har strømmekonsertene hoppet bukk over mange...

– Jeg har ikke skrevet den perfekte sangen, og kommer aldri til å gjøre det. Lars Lillo Stenberg om både de lette og de vanskelige tekstene
AktueltMusikken og livet

Lars Lillo-Stenberg: Å fortsette er perfekt

– Man må bare le, sier deLillos-ikonet, selv når et hjerteinfarkt eller folk som ikke forstår sangtekster tynger han.

Pål Moddi Knutsen har blant annet hatt et plate og konsertkonsept med forbudte sanger laget av en rekke internasjonale låtskrivere
IntervjuPopulærmusikk

– Dette er en krampetrekning av et album

Moddi har laget et bestillingsverk som det blåser kuler og blomsterdekkede kruttlapper av. Men han angrer på at han har...

Illustrasjonsfoto
IntervjuFilmmusikk

“Overveldende” andel menn blant filmkomponister

– Jeg tror det må jobbes med en økt bevissthet omkring dette både i film- og musikknæringen, sier Willy Martinsen...

Hanne Hukkelberg
IntervjuFilmmusikk

– Jeg er ikke i stand til å lage mainstream-ting.

Å være artist med en særegen stemme kan være en fordel som filmkomponist, mener Hanne Hukkelberg.

Martin Horntveth
IntervjuFilmmusikk

En helvetes stor låtkatalog

Taffeljazz for perverse animasjonsfilmer og ouverturer om skiskyttere. – Jeg vet ikke hva jeg skal lage, jeg bare får det...

Konsertrekker
IntervjuBransjen

– En gave til fansen

Norske pop- og rockartister jekker seg ned og dropper store enkeltkonserter til fordel for konsertrekker på klubbnivå. “Definitivt ikke økonomisk...

Konsert: Skambankt på Vulkan Scene under by:Larm
AktueltBransjen

Under fem prosent kjøper alkoholfritt på konsert

Det alkoholfrie tilbudet på Oslos største klubbscener spriker og klubbene er uenige om alkoholfritt bør promoteres. Men proteinshakes, det får...

DSCF3176v2
Bransjen

La oss danse for Monos undergang

Mono var mye, men Mono var for mange hovedsetet til en sjanger som for lengst er død.

Maja Ratkje under Rune Grammofon jubileumskonsert på Victoria Foto: Julia Marie Naglestad
AnmeldelserKunstmusikk

Intim fantasmagori da Motorpsycho og Maja Ratkje jubilerte for Rune Grammofon

Pluss: Les en unik hyllest fra Motorpsycho

Rune Grammofon gründer Rune Kristoffersen, Foto: Terje Mosnes
IntervjuBransjen

Rune Kristoffersen – Ettertraktet, lite folkelig

Artister har sagt at hvis de ikke får gitt ut på Rune Grammofon, så gidder de ikke. Det synes plateselskapsjefen...

Tou Foto: Tommy Ellingsen
AktueltBransjen

Kulturplan, kulturplan, hvor har du gjort av deg?

Stavanger roses for kulturplanlegging, men bygger leiligheter fem meter fra en klubbscene. – Dette er tåpelig byutvikling, sier sjefen for...

Illustrasjon: Thomas Sandnæs
KommentarBransjen

En dårlig hilsen kan føre til utilsiktet beføling, et blåmerke eller i verste fall krig

Om du skal på bransjefest, og ikke vet om du bør gå for et håndtrykk, en klem eller en klaps...

LIPA
AktueltBransjen

Norge størst på LIPA

Den britiske skolen har blitt en av Norges største poptalentfabrikker. Men blir studentene bedre musikere?

Fanny Andersen
AnmeldelserPopulærmusikk

En skyggefull middelvei

Bred sjangerdekning til tross, det ensporede norske popjaget fortsatte under by:Larm 2018.