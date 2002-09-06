Folkemusikk

Internasjonal munnharpefestival i Rauland

Publisert
06.09.2002
Skrevet av
- Red.

I tiden 11. – 14. september arrangeres en helt spesiell festival i Rauland: den 4. internasjonale kongress og festival for munnharpa. Stedet er Raulandsakademiet, som vil være i fokus for resten av munnharpeverden i fire dager, fylt til randen med et tettpakket program, bestående av seminarer, konserter, utstillinger og markeder. Og som en ekstra godbit, vil festivalen åpne med et bestillingsverk av Arne Nordheim: «Partita for fire munnharper og elektronikk».

Dette er en ambulerende festival, som hvert 3. år arrangeres av de nasjonale munnharpeorganisasjonene i land som har en solid tradisjon for dette instrumentet. Tidligere festivaler har vært avholdt i USA, Yakutia (Sibir) og i Østerrike. Nå er det Norges tur, og det er Norsk Munnharpeforum og Høgskolen i Telemark, Folkekulturstudia i Rauland som samarbeider om dette arrangementet. Arrangørene venter grupper av musikere og dansere fra en lang rekke land og kulturer til festivalen. Yakutia kommer med to grupper: En stor gruppe med musikere, sangere og dansere, som i sine rikt dekorerte kostymer vil utføre sjamanistiske ritualer, bl.a. en ildseremoni. Så en barnegruppe med munnharpespillende jenter og gutter, som også vil presentere sine egne danser. Barna fra Yakutia vil i forbindelse med festivalen også besøke flere skoler i Rauland.

Videre får festivalen besøk av to grupper fra Nord-Japan. De er ainuer, fra minoritetsgrupper på øya Hokkaido. De vil også utføre flere rituelle danser: Bjørnedansen, Tranenes dans m.m. Fra Kirgisistan i Sentral-Asia, kommer det to folkemusikkgrupper. Den ene av disse er invitert til Norge av Etnografisk Museum i Oslo, som i slutten av september skal ha en bred presentasjon av kirgisisk kultur. Her er de invitert til å delta, sammen med landets fremste forfatter, Jengis Aitmatov. Det kommer også gjester fra Ufa i Bashkortostan, byen som ennå er i sjokk etter flykatastrofen over Sveits i sommer. Her bor en av Russlands store munnharpevirtuoser, Robert Zagretdinov. Han har med seg musikere som også trakterer flere andre eksotiske instrumenter. Og ikke å forglemme: Fire musikere og sangere fra Tuva, som i tillegg til munnharpe, også vil presentere den spesielle overtonesangen som Tuva er så kjent for. I Norge har vi ved flere tidligere anledninger hatt besøk av overtonesangere, blant annet på den internasjonale festivalen i Førde.

I tillegg til disse gruppene, kommer en lang rekke artister, som alle er mestere på sine svært forskjellige munnharper. Mer moderne og eksperimentell musikk blir også å høre under den store heldagskonserten på lørdag. Her vil vi få oppleve munnharper i samspill med bl. a. didgeridoo, sang, og forskjellige blåse- og strengeinstrumenter. Det hele tatt i betraktning, besøkende på festivalen vil få servert en uhyre spennende blanding av underholdning – godt krydret med eksotiske innslag som vi ytterst sjelden får oppleve i Norge, heter det avslutningsvis i pressemeldingen Ballade har mottatt.

FestivalerKonserter / ForestillingerOrganisasjoner

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Harald Sæverud

Avant-astisk skryt av norsk musikk

Det engelske musikkmagasinet Avant, lillebroren til the Wire, byr på mye interessant lesestoff om musikk i skjæringspunktet mellom genrene jazz...

Arne Nordheim får Oslo bys kulturpris (Foto: Oslo kommune)

Oslo bys kulturpris til Arne Nordheim

Fredag 12. april klokken 13 kunne Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen avsløre at Oslo bys kulturpris for 2001 ble tildelt Arne...

Cikada Duo

Nordheim hedres i Sveits i dag

I dag hedres Arne Nordheim med en portrettkonsert i Bern, Sveits. Portrettkonserten fremføres av Cikada Duo og er en del...

Arne Nordheim (c)

Klangfulle dråper i et renseanlegg

– Jeg skjønte fort at her nytter det ikke med noen strykekvartett, sa Arne Nordheim og åpnet prosjektet «Dråpen» i...

Arne Nordheim

Nordheim og Abel hedret med NoTAM-studio

I går flyttet NoTAM inn i nye lokaler ved Akerselva i Oslo. De fremmøtte fikk ta del i avdukingen av...

Gratulerer med dagen

Ballade og Norsk Musikkinformasjon gratulerer Arne Nordheim, som i sin periode som styreformann i Norsk Musikkinformasjon vedtok å starte Ballade...

Flere saker

Statsikonet (Wikipedia)

Søk kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tredje krisepakke som følge av koronasituasjonen, og alle næringsdrivende kan søke.

The Icelandic Love Corporation red

Programmet for Borealis 2019 lansert

Årets Borealis vil at vi skal se verden gjennom en annen linse.

Vasily Petrenko

Tidligere sjefdirigent for Oslo-Filharmonien avbryter alt samarbeid med Russland

Russiske Vasily Petrenko, som var sjefdirigent for Oslo-Filharmonien (OFO) i syv år, har erklært offentlig at han avbryter alt samarbeid...