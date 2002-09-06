Internasjonal munnharpefestival i Rauland

I tiden 11. – 14. september arrangeres en helt spesiell festival i Rauland: den 4. internasjonale kongress og festival for munnharpa. Stedet er Raulandsakademiet, som vil være i fokus for resten av munnharpeverden i fire dager, fylt til randen med et tettpakket program, bestående av seminarer, konserter, utstillinger og markeder. Og som en ekstra godbit, vil festivalen åpne med et bestillingsverk av Arne Nordheim: «Partita for fire munnharper og elektronikk».

Dette er en ambulerende festival, som hvert 3. år arrangeres av de nasjonale munnharpeorganisasjonene i land som har en solid tradisjon for dette instrumentet. Tidligere festivaler har vært avholdt i USA, Yakutia (Sibir) og i Østerrike. Nå er det Norges tur, og det er Norsk Munnharpeforum og Høgskolen i Telemark, Folkekulturstudia i Rauland som samarbeider om dette arrangementet. Arrangørene venter grupper av musikere og dansere fra en lang rekke land og kulturer til festivalen. Yakutia kommer med to grupper: En stor gruppe med musikere, sangere og dansere, som i sine rikt dekorerte kostymer vil utføre sjamanistiske ritualer, bl.a. en ildseremoni. Så en barnegruppe med munnharpespillende jenter og gutter, som også vil presentere sine egne danser. Barna fra Yakutia vil i forbindelse med festivalen også besøke flere skoler i Rauland.

Videre får festivalen besøk av to grupper fra Nord-Japan. De er ainuer, fra minoritetsgrupper på øya Hokkaido. De vil også utføre flere rituelle danser: Bjørnedansen, Tranenes dans m.m. Fra Kirgisistan i Sentral-Asia, kommer det to folkemusikkgrupper. Den ene av disse er invitert til Norge av Etnografisk Museum i Oslo, som i slutten av september skal ha en bred presentasjon av kirgisisk kultur. Her er de invitert til å delta, sammen med landets fremste forfatter, Jengis Aitmatov. Det kommer også gjester fra Ufa i Bashkortostan, byen som ennå er i sjokk etter flykatastrofen over Sveits i sommer. Her bor en av Russlands store munnharpevirtuoser, Robert Zagretdinov. Han har med seg musikere som også trakterer flere andre eksotiske instrumenter. Og ikke å forglemme: Fire musikere og sangere fra Tuva, som i tillegg til munnharpe, også vil presentere den spesielle overtonesangen som Tuva er så kjent for. I Norge har vi ved flere tidligere anledninger hatt besøk av overtonesangere, blant annet på den internasjonale festivalen i Førde.

I tillegg til disse gruppene, kommer en lang rekke artister, som alle er mestere på sine svært forskjellige munnharper. Mer moderne og eksperimentell musikk blir også å høre under den store heldagskonserten på lørdag. Her vil vi få oppleve munnharper i samspill med bl. a. didgeridoo, sang, og forskjellige blåse- og strengeinstrumenter. Det hele tatt i betraktning, besøkende på festivalen vil få servert en uhyre spennende blanding av underholdning – godt krydret med eksotiske innslag som vi ytterst sjelden får oppleve i Norge, heter det avslutningsvis i pressemeldingen Ballade har mottatt.