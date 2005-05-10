Festivalpub på Rytne Gard i Bygstad

Vårens siste festivalpub går av stabelen onsdag 11. mai – i løa på Rytne Gard i Bygstad. Det er trioen Bufaste Tonar, med Håkon Høgemo, Tom Karlsrud og Judith Vestrheim som får æra av å ha første konsert i den nyrestaurerte løa, som ligg ved foten av den kneisande Kvamshesten. Bufaste Tonar er for tida på turné i fylket med folkemusikk frå Sogn og Fjordane.

Bufaste Tonar spelte på festivalen i 2002, og er for tida på turné i fylket med eit repertoar som byggjer på folkemusikk frå Sogn og Fjordane. Før dei kjem til Bygstad har dei mellom anna vore i Jostedalen og i Aurland.

Rytne gard har ei historie som går heilt tilbake til 1100-talet, og løa oppunder fjellet burde vere ei perfekt ramme når trioen med hardingfelemeisteren Håkon Høgemo og trekkspelaren Tom Karlsrud set kvarandre i stemne – og for Judith Vestrheim si tolking av folketonar. Konserten vil spenne frå det vare og lågmælte til den meir heftige og intense slåttemusikk frå fjordane.

— For festivalen er det spennande å kunne legge arrangement litt ut frå Førde. I fjor hadde vi ein svært vellukka utekonsert på Rytna, og vi skal ha utekonsert i Bygstad på sommarens festival også, fortel Torill Gundersen Faleide på festivalkontoret.

– Så når Helge Kårstad og Merete Larsmoen på Rytna tok kontakt for å få eit pub-arrangement i løa deira, slo vi sjølvsagt til. Dette kan fort bli ein tradisjon!

Rytne har som nemd ei lang historie. Garden var kyrkjegods under Apostelkirken i Bergen frå ein gong mellom 1100 og 1300 fram til 1563, og har i over 650 år vore sjølvstendig gardsbruk.

— I dag er husa restaurerte, dei eldste frå 1600-talet. Vi har ynskja å ta vare på det spesielle gardsmiljøet med si historiske atmosfære. Her vil du finne ro, kunne stresse ned og late omgjevnadene gje deg ei heilt spesiell oppleving: Litt saktare, litt sprekare, litt «rikare», og litt meir naturleg, lovar Gundersen Faleiude.

Håkon Høgemo har vore frilans spelemann sidan 1993, og timelærar på Norges Musikkhøgskole sidan ´00, på Ole Bull Akademiet sidan ´93 og Griegakademiet (UiB) ´95-96. Han spelar i fleire grupper, mellom anna Bufaste tonar (sidan ´94), Slåttetrioen (sidan ´95) og UTLA (sidan ´92).

Høgemo har og medverka på CD-utgjevingane «Å fela ho let» (1988), «Mellom vener» (1988), «UTLA» (1992 – og nominert til Spelemannsprisen), «Juv» (1993), «Bufaste tonar» (1994), «Brodd» (1995), «Dans» (1999), «Solo» (2000 – vinnar av Spelemannsprisen), «Marylands» (2001) og «Femstein» (2004).

