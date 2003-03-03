Karl Seglem og Utla til Tyskland

Gjennom et drøyt tiår har trioen UTLA blandet folkemusikk og samtids-impulser. Bandet har gitt ut fire CDer, og kommer i løpet av mars med det nye albumnet «Song». Samtidig legger de ut på en større turné til Tyskland, med snarvisitter til Danmark og Skottland.

UTLA´s musikk omtales som et område der rik tradisjon og samtids-avantgarde smelter sammen, med et resultat som er sjeldent i både norsk og internasjonal sammenheng. Nå tar trioen med seg sin nye CD på turné til Tyskland.

— Med spellemannpris-vinner Håkon Høgemo (hardingfele) er tradisjonene tatt vare på og ført videre. Med særpregede Terje Isungset (perkusjon) på sine slaginstrumenter kan alt skje. Med Karl Seglems (tenorsax/bukkehorn) unike klangbehandling strekkes grensene, heter det i en presbransjesemelding fra NOR-CD.

Sammen skaper de tre musikerne i hvert fall lyden av UTLA, et band som har eksistert siden 1991, gitt ut fire CDer, og turnert store deler av Norge og Europa.

Konsertene og CD-utgivelsene mangler ikke gode kritikker verken i norsk eller i utenlandsmusikkpresse: «This trio is like little else in the Nordic musical scene. They generate their power by sheer will and human force, eschewing studio trickery for simple, raw energy», er bare ett eksempel – denne gangen hentet fra Cliff Furnald i RootsWorld i USA.

Berit Opheim gjester ofte trioen på konsertturneer i inn- og utland og på CD-innspillinger. Så også denne gang. UTLA’s Tysklandsturné innledes med en konsert i Linz fredag 7. mars. Deretter følger åtte konserter på løpende bånd. Med seg i bagasjen har de det rykende ferske albumet «Song», som blir lansert i Norge senere i mars.

Turnéruten i Tyskland er som følger: 7. mars – Linz, 8. mars – Wolfach, 9. mars – Sonthofen, 10. mars – Körle, 11. mars – Göttingen, 12. mars – Nürnberg, 13. mars – tba, 14. mars – Überlingen og 15. mars – Marktoberdorf. I tillegg blir det konserter i Danmark 22. og 23. mars, og i Edinburgh i Skottland 17. og 18. april.

Turneen er støttet av UD, Fond for lyd og bilde, Rådet for folkemusikk og folkedans og Fond for utøvende kunstnere. Mer informasjon om UTLA finner du på denne lenken fra NOR-CD.