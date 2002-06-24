«Nye Nord» med Karl Seglem lanseres i dag

Torsdag 20. juni holdt tenorsaksofonist Karl Seglem åpningskonserten under Dei Nynorske Festspela i Volda. Deretter fulgte opptredener i Lærdal og under Boknatta i Bokbyen Fjærland. I kveld, mandag 24. juni, står den aktive musikeren og komponisten på scenen på Smuget i Oslo, der det skal holdes slippfest for hans nye plate «Nye Nord» – et nytt og spennende møte i grenslandet mellom jazz, folkemusikk, world music og andre tidløse toner.

Litt senere på sommeren, 2. august, skal Seglem og hans Folkjazzensemble også stå bak bestilingsverket «Blå Morene» til Telemarkfestivalen i Bø. Denne opptredenen markerer også den offisielle premieren på bandet hans, som er en veritabel katalog over noen av de mest interessante musikerne her hjemme: Foruten komponist og arrangør Karl Seglem selv på tenorsax og bukkehorn, vil denne urpremieren også samle størrelser som Odd Nordstoga (sang, gitar, trekkspill), Unni Løvlid (sang), Håkon Høgemo (hardingfele), Synnøve Bjørset (hardingfele), Christian Wallumrød (tangenter), Morten Sæle (gitarer), Bjørn Kjellemyr (bass), Terje Isungset (trommer, munnharpe, perkusjon) og Ingar Zach (perkusjon). I verket inngår tradisjonelle hardingfeleslåtter og vokalmusikk frå Sogn, Nordfjord og Telemark.

— Jeg gleder meg veldig til den opptredenen. Jeg har prøvd ut store deler av Folkjazzensemblet på den nye plata, men dette blir første gang vi virkelig skal spille sammen. Dette er travle og utrolig dyktige folk, så for meg er det et stort privilegium at de tar seg tid til dette. Hvis jeg er så heldig å få ensemblestøtte til neste år, håper jeg at dette kan utvikle seg videre, og at vi får reist litt rundt. Musikerne virker i hvert fall veldig interesserte.

Men aller først er det slippfesten rundt CDen «Nye Nord» som står i fokus. Albumet består av elleve låter, og byr – i tillegg til medvirkning av flere av de ovennnevnte musikerne – også på innslag av artister som Berit Opheim (sang), Reidar Skår (programmering), Morten Sæle (gitar), Ivar Grydeland (gitar), Jarle Bernhoft (el. bass), Stein Inge Brækhus (trommer, perkusjon) og Fredrik Wallumrød (trommer).

— Jeg føler på mange måter at denne platen er et steg videre, i forhold til mye av det jeg har spilt før. «Nye Nord» er kanskje enda mer rendyrket i formen, og ellers nokså gjennomkomponert og uttenkt. Jeg leide meg et hus i Portugal i tre måneder i fjor, og skrev all musikken der. Det var deilig å kunne være borte så lenge, så det blir neppe siste gang jeg gjør det på denne måten. Det handler om å kunne gå inn i det skapende rom, og forbli der så lenge som det behøves. «Nye Nord» er forsåvidt en utgivelse som har sittet ganske langt inne, så det føles ganske intenst nå som den skal ut.

Karl Seglem er som kjent ikke bare en respektert musiker. Han har i mer enn elleve år også drevet plateselskapet NOR-CD, med drøyt førti utgivelser, og har den senere tiden også vakt internasjonal oppsikt gjennom den nystartede side-labelen for improvisasjonsmusikk, SOFA. I tillegg til sine egne solo-produksjoner, har han ellers jobbet mye med gruppene Sogn-A-Song, med utgangspunkt i vokaltradisjonene fra vestlandet og elementer fra elektronisk musikk og improvisasjon, den hardingfele-inspirerte trioen Utla og improvisasjons-duoen Isglem med Terje Isungset.

— NOR-CD har tatt mye tid ved siden av min egen musiker- og komponistgjerning. Jeg har derfor måttet tone ned noe av det arbeidet i forbindelse med forberedelsene til «Nye Nord», men samtidig er jeg jo som vanlig min egen utgiver. På den måten henger alt arbeidet sammen. Utla har jo oppnådd en viss posisjon i Tyskland, så det håper jeg kan være med på å åpne litt dører for denne platen også, samtidig som det later til å være en viss interesse i England.

Karl Seglem var tidlig ute med kombinasjonen folkemusikk og jazz, og har høstet mye ros for sin evne til å flette disse elementene sammen til en gjensidig befruktende enhet.

— Akkurat som forfattere overlater noe til leserne, tror jeg at det også må finnes tilsvarende rom i musikken. Jeg er ikke redd for det konvensjonelt vakre, men jeg synes samtidig at det godt kan være noe litt stygt i musikken. Litt skitt hører med: Musikk trenger mothaker, og blir bare mer fascinerende gjennom det.

Karl Seglem har ikke bare med seg et stjernelag fra norsk jazz og folkemusikk på den nye platen, men plukker også tekstmaterialet fra øverste hylle. På «Nye Nord» finner vi tonsatte dikt av Jon Fosse og den portugisiske nasjonalpoeten Sophia de Mello Breyner Andresen, i tillegg til to tekster av Seglem selv.

— Jeg og kona leste Andresen for hverandre i Portugal, etter boka «Sjøfarar» som Tone Bakke oversatte til norsk for Cappelen i fjor. Jon Fosse har jeg jobbbet med tekster av fra før – jeg ga ut albumet «Prosa» sammen med ham i 1996. Noe av det jeg liker så godt med tekstene til Jon, er at de er blottet for sentimentalitet. Der ligner han ganske mye på Tarjei Vesaas. Jeg har jo også jobbet en del med tekster av Kjartan Fløgstad. Og Fosse og Fløgstad er heller ikke så ulike for meg, selv om de tilhører to generasjoner.

På omslaget til «Nye Nord» finner vi en tekst av den britiske jazzskribenten Michael Tucker, der han sammenligner Seglem med nettopp Vesaas, og kaller begge for «kosmopolitter med røtter».

– Om noen skulle kalle musikken min for «fjelljazz», tar jeg det nesten utelukkende positivt. Jeg har tross alt vokst opp tusen meter opp i fjellet. Norge har en sterk musikalsk arv, som man har mye igjen for å bygge videre på. Jeg synes ofte at folkemusikkmiljøet er åpnere enn jazzmiljøet. Det er ganske sprekt av Telemarkfestivalen å ønske seg dette verket. På jazzfestival-siden har det derimot vært betenkelig stille.

«Nye Nord» er den 16. CD-utgivelsen som Karl Seglem inntar en av hovedrollene på, og hans første solo-plate siden den kritikerroste «Spir» i 1998. Albumet er utgitt på NOR-CD, og distribueres via Musikkdistributørene.