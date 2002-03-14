Stor oppmerksomhet rundt SOFA

Under forsidehenvisningen»Oslo’s new Improv set» vier marsutgaven av det engelske musikkmagasinet The Wire to sider til den norske improvisasjonslabelen SOFA. – Jeg hører på komponert samtidsmusikk, sier en av musikerne til The Wire. – Men det som interesserer oss er lyden, ikke hvordan et stykke ble lagd. Også en rekke andre norske artister har den siste tiden fått fin oppmerksomhet i et av verdens viktigste blader for eksperimentell og søkende musikk.

Ivar Grydeland, Ingar Zach og Karl Seglem er intervjuet over to sider i den nyeste utgaven av The Wire, samtidig som bladet også går gjennom deler av historien til norsk (fri)jazz og improvisasjonsmusikk, og fremhever Stavanger-saxofonisten Frode Gjerstad som en viktig pioner innen den norske scenen. Journalist Ben Watson fremhever Zachs og Grydelands konsertter i London i januar, der særlig opptredenen på kunstgalleriet og platebutikken Sound 323 blir fremhevet som ”spellbinding, creating an eletric contradiction between trance and humour”. De to musikerne blir kalt ”Improv-fundamentalists”, samtidig som skribenten fremhever at de har funnet sin egen personlige stemme, der de også bygger videre på impulser fra pionerer som Derek Bailey og Tony Oxley, som begge har medvirket på plater i regi av SOFA-etiketten.

I tillegg til fokuset på SOFA trekker The Wire som vanlig frem Blå som en spydspiss for det de omtaler som ”the burgeoning New Music scene in Norway”, og nevner også Supersilent som et flaggskip for norsk musikk utenlands. Gitarist Ivar Grydeland snakker ellers om å finne ”sitt instruments språk”, mens både Zach og Grydeland uttrykker glede over at Norsk Komponistforening nylig tok opp Lasse Marhaug som medlem, til tross for at han ikke leser eller skriver noter. Begge er enige om at musikken i seg selv er viktigere enn måten den er blitt til på.

— Det som interesserer oss er lyden, ikke hvordan et stykke ble lagd. Det spiller ingen rolle om det er komponert eller ikke.

I februarutgaven av The Wire var det for øvrig en større live-anmeldelse fra .No-festivalen på Blå i desember, der bl.a. Alexander Rishaug, Alog, Spunk, Kim Hiorthøi og Jaga Jazzist opptrådte. Wire er selv en slags sponsor for disse arrangementene, og sparer da heller ikke på godordene. I samme utgave finner vi også en anmeldelse av albumet ”Hello Goodbye” med før nevnte Frode Gjerstad, Johns Stevens og Derek Bailey. I det nye nummeret er det anmeldelser av bl.a. Rune Kristoffersens Monolight, Spunk, Alexander Rishaug og Jaga Jazzist, der de sistnevntes album ”A Livingroom Hush” omtales som ”a feast of infectious beats and exciting arrrangements delicately resolved with nuance to produce a variety of atmospheric pleasures”.

