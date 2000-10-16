Nils Økland i The Wire

Et av verdens beste musikkblader, engelske The Wire, er nå ute med sin utgave nummer to hundre. For å feire dette har de også lagt ved en dobbel CD med bladet, der vi finner den norske felespilleren Nils Økland sammen med utenlandske avant garde-størrelser som Faust, Coil og Tom Recchion. Av andre norske artister som har fått oppmerksomhet i britisk media i det siste, kan vi også nevne Kings Of Convenience, Xploding Plastix, Upper Rooms og Kim Hiorthøy.

Det er i oktoberutgaven av The Wire at Nils Økland er en av tredve artister og grupper som bidrar med spor for å feire jubileet til det utmerkede musikkmagasinet. Av andre artister som er representert på ”The Wire Tapper” kan vi ellers nevne David Grubbs, Nurse With Wound, Jan Jelinek, The Fall, Current Ninety Three, Peranut Butter Wolf og Herman Nitsch – alle internasjonale navn som på forskjellig vis beveger seg i de mer spennende randsonene av dagens musikkliv. The Wire har spesialisert seg på samtidsmusikk i videste forstand, og inneholder alltid velformulerte skriverier om alt fra Free Music til hip hop, klassisk til avant-rock, electronica til verdensmusikk. The Wire har hentet sporet med Økland fra albumet ”Straum” på det norske selskapet Rune Grammofon, som de også tidligere har vist sin forkjærlighet for. Bladet mener at Øklands musikk eksisterer i ”gråsonen mellom tradisjonell folkemusikk, samtidsmusikk og fri improvisasjon”, og har ellers også plukket ut Ultima som en av de internasjonale begivenhetene man bør få med seg. Nils Økland og label-kameratene Supersilent skal for øvrig begge opptre på Royal Festival Hall i London 16. november. Mer om Økland og hans prosjekter kan du for øvrig lese her, mens vi også anbefaler våre lesere en tur innom hjemmesidene til Rune Grammofon.

Kings Of Convenience i Q

Den akustiske, moderne viseduoen Kings of Convenience fra Bergen har platekontrakt med den internasjonale etiketten The Source, og opplevde nylig svært gode anmeldelser for sitt nye minialbum ”Playing Live In A Room” i det britiske musikkmagasinet Q. Utgivelsen fikk fire av fem mulige stjerner, og ble bl.a. sammenlignet med den legendariske musikk-lyrikeren Nick Drake. Kings Of Convenience vil lanseres via Virgin i hele Europa, og skal etter planen slippe sitt andre, ordentlige album til neste år. Duoen består av Erlend Øie og Eirik Glambek Bøe, og har tidligere bl.a. gitt ut en single og et ti spors album her hjemme. Kings Of Convenience har for øvrig også vakt en hel del oppsikt for sine lavmælte, men gode opptredener på festivaler som by:Larm 2000, Øyafestivalen og Quart Festivalen.

Beatservice i NME

Også to norske artister på den vesle, men viktige technolabelen Beatservice i Tromsø har fått god omtale i engelsk presse i det siste. Upper Room, alias Isak Andersen, har fått anmeldelse av singelen ”The Way We Tear” i New Musical Express , mens den Oslobaserte duoen Xploding Plastix – som består av Jens Petter Nilsen og Hallvard Hagen – i samme blad får følgende karakteristikk for sin opptreden under In The City-festivalen i september: ”Theirs is a big, disorienting future-jazz racket, splicing DJ Food’s mad drums, Aphex Twin’s time signatures and The Herbaliser’s moodiest, cinematic bits. Awesome.”

Kim Hiorthøy hos John Peel

Den norske labelen Smalltown Supersound, som tidligere i år ga ut den interessante samleplaten ”Le Jazz Non”, ga nylig ut singelen ”Torture Happiness” av Kim Hiorthøy i et begrenset opplag på trehundre vinyleksemplarer. Smalltown Supersound har delvis spesialisert seg på improvisert støymusikk, og har for øvrig spennende artister som Kjetil D. Brandsdal, Elctro Nova/ Elektro Nova, Monpot, Jazzkammer og Epikurs Euforie i stallen. Kim Hiorthøys single ble i forrige uke plukket opp av den meget anerkjente, britiske radiomannen John Peel, og ble spilt på det prestisjefylte programmet hans på BBC. Her hjemme har Kim Hiorthøy vært mest kjent som grafisk designer, og har bl.a. stått bak en rekke bok- og plateomslag. Han har for øvrig nylig gitt ut designboken «Tree Weekend» på Die Gestalten Verlag i Tyskland, mens soloabumet ”Hei” vil bli gitt ut Smalltown Supersound 6. november.